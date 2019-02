El Govern turc ordena la detenció de 1.112 persones per vincles amb el cop d'Estat de 2016

El Govern turc va ordenar l'arrest de 1.112 persones per suposats vincles amb l'organització liderada pel clergue islamista turc assentat als Estats Units Fethulá Gulen, al qual el Govern acusa d'estar darrere del fallit cop d'Estat de 2016, segons la cadena CNN Turk. Es tracta d'una de les operacions més grans que s'ha dut a terme contra els presumptes seguidors de Gulen des de l'intent de cop d'Estat en què van morir 250 persones. En tot cas, Gulen ha negat sempre la seva participació en el fallit cop. La cadena CNN Turk va assenyalar que l'operació, que a l'hora de tancar aquesta edició continuava oberta, està centrada a la capital, Ankara, però que està distribuïda en 76 províncies.

Més de 77.000 persones han estat empresonades a l'espera d'un judici des de l'intent de l'esmentat cop i les detencions generalitzades són rutinàries. Les autoritats han suspès o acomiadat aproximadament 150.000 funcionaris públics i militars. Els crítics amb el president turc, Recep Tayyip Erdogan, l'acusen d'utilitzar el fallit cop com a pretext per sufocar la dissidència. En tot cas, les autoritats turques asseguren que aquestes mesures són necessàries per poder combatre les amenaces existents contra la seguretat nacional.