Investigaran la mort d'un geòleg espanyol en un accident a Equador

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha obert una investigació per aclarir la mort del geòleg espanyol Ignacio Piedra Morales al novembre de 2017 durant un accident a les obres de construcció del metro de Quito (Equador), executades per Acciona. El procés s'ha iniciat arran de la demanda presentada per la família de la víctima el passat mes de novembre davant els jutjats socials de Madrid i la denúncia davant la Fiscalia, que, en ambdós casos, han estat admeses a tràmit. Piedra es va desplaçar a Quito a instàncies de l'empresa Amberg per revisar les obres del suburbà.