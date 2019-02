Jutjaran una regidora de Madrid per injúries greus

La jutgessa d'Instrucció número 12 de Madrid ha conclòs la investigació que seguia contra l'edil d'Ahora Madrid Rommy Arce pels tuits que va penjar després de la mort al març d'un manter, el que suposa que la regidora presidenta d'Arganzuela anirà a judici per un delicte d'injúries greus.

Amb aquesta resolució, contra la qual es pot interposar recurs, s'inicia la fase intermèdia del procés. Per tant, es dona trasllat al fiscal i a les acusacions particulars personades, amb la finalitat que, en el termini comú de deu dies, formulin escrit d'acusació, sol·licitant l'obertura de judici oral en la forma prescrita per la llei o bé el sobreseïment de la causa.

Sobre Arce, determina que «concorren indicis suficients per acordar la continuació del procediment, i que, per tant, sigui en el judici oral, on es debaten les consideracions plantejades per la defensa en aquest tràmit, sense que procedeixi avançar el judici a aquest moment processal». La conclusió de la causa es produeix després que l'Audiència Provincial de Madrid avalés la investigació després de rebutjar el recurs de l'edil madrilenya.