L'advocat d'un imputat en el cas dels ERO, alt càrrec a Andalusia

Carlos Rodríguez Sierra, que ha exercit fins ara com a advocat de l'ex-director general de Treball i Seguretat Social Francisco Javier Guerrero en la causa dels expedients de regulació d'ocupació (ERO) presumptament fraudulents, així com lletrat de la mare del Cuco, el jove implicat en l'assassinat de Marta del Castillo, ha estat nomenat director general de l'Oficina Judicial i Fiscal.

El nomenament de Rodríguez Sierra s'inclou entre els dotze que va fer ahir el Consell de Govern dins de la Conselleria de Turisme, Regeneració, Justícia i Administració local que dirigeix el vicepresident de l'Executiu andalús, el líder de Ciutadans, Juan Marín.

El nomenament d'aquest lletrat sevillà no ha estat exempt de polèmica. De fet, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, es va referir a aquest en el transcurs del debat al Congrés sobre el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2019 quan va retreure a Ciutadans que hagi optat per aquesta persona, preguntant a Albert Rivera què haguessin dit si aquest nomenament hagués estat realitzat per l'anterior Govern socialista.