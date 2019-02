May demana «més temps» als diputats britànics per negociar amb la UE

May va prometre convocar una altra votació quan hi hagi avenços.

May va prometre convocar una altra votació quan hi hagi avenços. Stefan Rousseau/reuters

La primera ministra del Regne Unit, Theresa May, va demanar als diputats «una mica de temps» per «completar el procés» de negociació amb la Unió Europea i presentar davant del Parlament les noves garanties que permetin superar les reticències a l'actual Tractat de Retirada. May, que dona ja per tancat un acord amb la UE per a «noves converses», va demanar «paciència» a la Cambra dels Comuns, la mateixa que a mitjan gener va tombar per una aclaparant majoria l'acord del Brexit. A dia d'avui, el Regne Unit sortiria el 29 de març del bloc comunitari sense cap tipus de pacte.

«Quan aconseguim el progrés que necessitem, convocarem una altra votació», va explicar May, que encara confia a obtenir algun tipus de nova garantia sobre la salvaguarda plantejada per a la frontera irlandesa malgrat les reiterades negatives dels líders europeus de renegociar el Tractat de Retirada.

Si el Govern no aconsegueix el suport d'una majoria de la Cambra al Tractat de Retirada i a la Declaració Política que esbossa la relació futura entre el Regne Unit i la UE, May es compromet a aclarir el seu posicionament el 26 de febrer i que se celebrin el dia següent unes noves votacions no vinculants. La votació definitiva s'ajornaria per tant al mes de març.

El líder de l'oposició, el laborista Jeremy Corbyn, va acusar May d'apurar els terminis de manera «imprudent» per «fer xantatge» als diputats i que acabin acceptant el Tractat de Retirada. Corbyn va repassar els successius retards i va assenyalar May directament: «Ara ve davant de la Cambra amb més excuses i més ajornaments».

Malgrat les crítiques que li plouen des dels diferents sectors, fins i tot des de dins del seu mateix partit, la primera ministra encara veu possible que d'aquesta «fase decisiva» del procés en surti un acord capaç de sumar els vots necessaris a la Cambra dels Comuns, i per aquest motiu considera necessari que totes les parts «es calmin».

Corbyn i May segueixen distanciats i la primera ha rebutjat alguna de les peticions claus plantejades pel líder laborista per avançar en les negociacions, entre elles la continuïtat del Regne Unit a la unió duanera. La líder conservadora a la Cambra dels Comuns, Andrea Leadsom, va insistir en què «no hi ha cap possibilitat» de concessió en aquest sentit.

Mentrestant, Downing Street ha hagut de respondre a una informació de The Sun en la qual s'assegurava que May ja estava preparant la seva dimissió, que arribaria a l'estiu. Un portaveu polític de la primera ministra va desmentir aquesta possibilitat.



Mesures de Brussel·les

Per part seva, la Comissió Europea va presentar diverses mesures de contingència per mitigar els efectes al sector del transport ferroviari d'una sortida del Regne Unit sense acord del bloc comunitari, amb especial atenció a la connexió entre la UE i el Regne Unit a través del Canal de la Mànega.

Brussel·les va explicar que la proposta garantirà la validesa de certes autoritzacions de seguretat per a determinades parts de la infraestructura ferroviària durant un temps limitat de tres mesos amb l'objectiu de permetre el desenvolupament de solucions a llarg termini en línia amb la legislació comunitària.

«Això està relacionat, en particular, amb el túnel del Canal i estarà condicionat a que el Regne Unit mantingui uns estàndards de seguretat idèntics als requisits de la UE», va detallar l'executiu comunitari. La Comissió Europea va destacar que la mesura assegurarà la protecció dels passatgers i la seguretat dels ciutadans, així com que evitarà «importants pertorbacions» en les operacions ferroviàries transfrontereres «i en els serveis llançadora» després del Brexit.