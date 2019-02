Putin podrà desconnectar internet de la xarxa mundial en situacions de crisi

La cambra baixa del Parlament rus va aprovar el primer esborrany d'un projecte de llei per controlar el funcionament de les connexions a internet i preparar la seva possible desconnexió de la xarxa mundial davant de situacions de crisi o atacs cibernètics contra el país. En cas d'amenaça, els operadors estaran obligats a garantir la «gestió centralitzada del trànsit». És a dir, el seu control per l'Estat.

La iniciativa ha suscitat reticències entre els operadors d'internet, però compta amb el suport del Govern i la seva àmplia majoria parlamentària. Un total de 334 diputats van votar a favor i 47 en contra del projecte, que aspira a construir un Internet nacional capaç de funcionar en el cas d'un «atac» dels països occidentals per aïllar-lo de la xarxa mundial.

Rússia està fins i tot sospesant si desconnectar-se breument de l'Internet global, com a part d'una prova de les seves ciberdefenses. L'experiment seria abans de l'1 d'abril i serviria per comprovar si es poden dirigir les dades a punts d'enrutament que estiguin controlats pel govern. Allà es filtrarà el trànsit perquè les dades enviades entre els russos arribin al seu destí, però al mateix temps es descartaran les enviades a computadores estrangeres. El projecte de llei, que s'anomena Programa Nacional d'Economia Digital, requereix als proveïdors de serveis d'Internet de Rússia que garanteixin que es pugui operar en cas que potències estrangeres actuïn per poder aïllar el país a la xarxa de xarxes.