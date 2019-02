La vaga general a Bèlgica afectarà més de 400 vols i 50.000 passatgers

La vaga general a Bèlgica i el tancament de l'espai aeri com a conseqüència de la manca de personal garantit afectarà més de 400 vols i 50.000 passatgers, segons el lobby aeri europeu Arlines for Europe (A4E). Bèlgica manté tancat l'espai aeri entre les deu de la nit d'ahir i la mateixa hora d'avui per la manca de personal garantit per la vaga general convocada pels principals sindicats.

En un comunicat, A4E va proposar que els treballadors europeus del sector aeri estiguin obligats a comunicar la seva intenció de vaga amb 72 hores d'antelació per intentar reduir els perjudicis que aquestes vagues provoquen a alguns països. Aquesta associació, de la qual formen part les principals aerolínies que operen a Europa, ha demanat l'aplicació immediata de les pràctiques de mitigació recomanades per la Comissió Europea el 2017 i que suposen millorar la previsibilitat, l'impacte i l'escala d'una vaga. Per això, ha proposat la protecció dels sobrevols i ha indicat la necessitat d'invertir en tecnologia, processos i recursos humans perquè el sistema de gestió del trànsit aeri sigui capaç de fer front a un trànsit cada vegada més gran.

Així, A4E va assenyalar que les vagues de controladors tenen «un costós impacte en el turisme, les economies europees i el medi ambient», ja que perjudica els destins, les aerolínies i agències de viatges, així com els propis viatgers. Segons un estudi, les vagues del trànsit aeri han costat a Europa 13.400 milions d'euros des de 2010.