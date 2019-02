Almenys 41 morts a l'Iran en un atemptat suïcida contra la Guàrdia Republicana

Almenys 41 persones van morir en un atemptat suïcida perpetrat contra un autobús que traslladava integrants de la Guàrdia Revolucionària a la província de Sistan i Balochistán (sud-est). Entre les víctimes hi ha un nombre indeterminat de civils. L'atemptat va ser perpetrat a la carretera que connecta les localitats de Jash i Zahedan i la seva autoria va ser reivindicada pel grup extremista sunnita Jaish-al-Adl, que opera des del Pakistan.

El ministre d'Exteriors iranià, Mohammad Yavad Zarif, es va preguntar en un missatge a la xarxa social Twitter «si és coincidència que l'Iran sigui colpejat pel terrorisme el mateix dia en què comença el circ a Varsòvia», en referència a la cimera sobre el Pròxim Orient convocada pels Estats Units i Polònia. «Especialment quan cohorts dels mateixos terroristes aplaudeixen des dels carrers de Varsòvia i li donen suport amb brossa a Twitter. Els Estats Units semblen escollir sempre les mateixes opcions equivocades mentre esperen resultats diferents», va afirmar.

Per la seva banda, el portaveu del Ministeri d'Exteriors, Bahram Qassemi, va destacar que Teheran «es venjarà» per l'atac. «Els sacrificats fills de l'Exèrcit i els serveis d'Intel·ligència de l'Iran es venjaran per la sang dels màrtirs d'aquest incident», va manifestar.

La reunió ministerial per Promoure un Futur de Pau i Seguretat al Pròxim Orient es celebra fins a avui a Varsòvia, amb un focus especial a l'Iran i la seva influència a la regió.