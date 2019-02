Imputen una agent de la intel·ligència dels EUA per espiar per a l'Iran

El Govern dels Estats Units va anunciar la imputació d'una agent de contraintel·ligència de la Força Aèria per entregar secrets a funcionaris iranians i que va desertar al país centreasiàtic el 2013. El Departament de Justícia va detallar que la imputada és Monica Elfriede Witt, de 39 anys, que està acusada de conspirar per entregar informació de defensa nacional a representants del Govern iranià. Witt hauria mantingut contactes amb membres dels serveis d'Intel·ligència de l'Iran i revelat la identitat d'un agent d'Intel·ligència i informació «altament classificada» d'una missió del Departament d'Estat, motiu pel qual va emetre una ordre d'arrest contra ella. Així mateix, ha imputat pels mateixos càrrecs quatre ciutadans iranians identificats com Mojtaba Masumpur, Behzad Mesri, Hussein Parvar i Mohammad Paryar per intentar ciberatacs i robatori d'identitat agreujada dins de la comunitat d'Intel·ligència nord-americana.

El vicefiscal general per a Seguretat Nacional, John Demers, va assenyalar que les accions de Witt van ser contra «la decència humana» i va destacar que «aquest cas demostra els perills als quals fan front els professionals d'Intel·ligència i fins on arriben els adversaris per identificar-los».El Departament de Justícia ha assenyalat que Witt va estar en actiu en la Força Aèria entre 1997 i 2008, després del que va passar a ser contractista del Departament de Defensa fins a 2010.