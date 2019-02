Imputen l'amo del terreny on hi ha el pou al qual va caure Julen

El Jutjat d'Instrucció número 9 de Màlaga va acordar citar a declarar com a investigat el proper dia 22 de febrer per un presumpte delicte d'homicidi imprudent el propietari de la parcel·la de la localitat malaguenya de Totalán on hi ha el pou en el qual va caure Julen. Aquesta citació es produeix després que la Fiscalia l'hagi demanat, igual que també va sol·licitar que declarin, però com a testimonis, una dotzena de persones, entre elles diversos guàrdies civils i els pares del petit.

Així mateix, el ministeri públic també va sol·licitar la declaració com a testimoni de l'home que va fer el pou, de la persona que va fer una rasa al costat del talús que limita la perforació, 3 senderistes que van arribar al lloc i la parella del propietari de la finca.

El fiscal va sol·licitar aquestes declaracions després que la Guàrdia Civil hagi remès al jutjat altres informes, ampliatoris del primer, després del que la Fiscalia considera que ja es poden fer diverses hipòtesis dels moments previs a la caiguda de Julen i és el moment de depurar les responsabilitats.