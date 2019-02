Trump no descarta una intervenció militar dels Estats Units a Veneçuela

El president dels EUA, Donald Trump, continua insistint en la possibilitat d'una intervenció militar dels Estats Units a Veneçuela i no descarta enviar tropes a Colòmbia. Així ho va dir Trump en una reunió a la Casa Blanca amb el seu homòleg colombià, Iván Duque, en què tots dos van tractar la crisi política i humanitària veneçolana. El més cridaner de la compareixença de tots dos presidents va ser la resposta del nord-americà a una pregunta sobre el presumpte enviament de 5.000 soldats d'aquest país a Colòmbia per, en teoria, intervenir a Veneçuela. «Ja veurem», es va limitar a respondre Trump, tot i que el ministre d'Exteriors colombià, Carlos Holmes Trujillo, va explicar que Bogotà «desconeix l'abast i la intenció» d'aquest contingent.

Per part seva, el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, va afirmar que el líder opositor, Juan Guaidó, haurà de respondre «tard o d'hora» davant la Justícia per violar la Constitució i les lleis. Maduro pensa que Guaidó, qui es va autoproclamar «president encarregat» i a qui molts països d'Amèrica i Europa reconeixen com a president encarregat, és una titella de Washington que busca deposar Maduro.

El mandatari va manifestar que Guaidó intenta «dividir el país» i busca una «intervenció estrangera», de manera que incorre en violacions a les normes, alhora que va destacar que per això el Tribunal Suprem de Justícia (TSJ) i la Fiscalia General han reaccionat.

En aquest sentit, va recordar que la Contraloria General ha anunciat una auditoria patrimonial al líder opositor per presumptament rebre diners d'instàncies nacionals i internacionals sense justificació. «Creuen que per la via d'una pallassada, d'un teatre, poden aconseguir dividir un país i aconseguir la intervenció estrangera. Tot això té conseqüències legals, judicials», va explicar.

Paral·lelament, l'Assemblea Nacional de Veneçuela va designar quatre noves juntes administradores de la petroliera estatal PDVSA i les seves filials als Estats Units per salvaguardar les propietats enmig de la crisi política. L'organisme, controlat per l'oposició, va nomenar Simón Antúnez, Gustavo Velásquez, Carlos Balza, David Smolansky i Ricardo Prada com a membres de la taula de PDVSA.

Guaidó va parlar d'«anunci històric». «Comença el rescat de la nostra indústria petroliera», va afegir en un missatge al seu compte a la xarxa social Twitter. Els EUA van imposar noves sancions a PDVSA el 28 de gener, el que afecta la principal font de fons en divises de l'Administració de Maduro.