Zaplana, en una gravació: «Ara no puc treure 5 milions perquè no els tinc»

L'expresident de la Generalitat i exministre de Treball Eduardo Zaplana va ser gravat el 18 d'abril de 2018 a les dependències d'un hotel de Madrid pels agents de la Unitat Central Operativa (UCO) que investiguen l'Operació Erial, en una conversa mantinguda amb Fernando Belhot, un advocat considerat presumpte fiduciari i que hauria creat a l'Uruguai societats pantalla, admetent que necessitava «liquiditat». La conversa, que forma part del sumari del cas, està transcrita en part, ja que altres moments són inintel·ligibles. «Ara necessitaria... Però a curt termini. A mi em passa el mateix, jo tinc el meu sou, és un bon sou... Jo puc treure que no passa res, però no puc treure cinc milions de... Primer perquè no els tinc ara perquè m'he ficat en un problema, però segon perquè encara que els tingués...».

Per altra banda, la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil xifra en 10.521.351,28 euros el total dels presumptes suborns investigats en l'operació Erial i calcula que, dels fets examinats, el grup Sedesa, vinculat a la família Cotino, hauria obtingut ingressos per més de 86,5 milions d'euros amb ocasió de la venda d'actius de les ITV i el Pla Eòlic Valencià després de la seva adjudicació. Així consta en un informe de 16 de maig de 2018 de la UCO al Jutjat d'Instrucció número 8 de València, que instrueix una causa de la qual la magistrada ha aixecat parcialment el secret del sumari.