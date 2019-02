Detenen un director de la UNED per suplantar la identitat de professors

La Policia Nacional va detenir el director de la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) a Palma per fer servir la identitat de diversos professors -falsificant el seu vot- per influir en unes eleccions internes per elegir el representant dels professors. Segons, sospiten, la seva intenció era que resultés elegida una persona amb la qual té una relació d'amistat.

El director va ser arrestat en el marc de l'operació Academo, com a presumpte autor d'un delicte d'usurpació d'identitat i un altre de descobriment i revelació de secrets. L'operació es va desenvolupar després de la recepció de tres denúncies l'any 2017 d'antics professors de la UNED que referien que algú havia fet servir la seva identitat per votar en aquestes eleccions. En la investigació es va poder determinar que el detingut va accedir al correu electrònic dels professors la baixa dels quals hauria d'haver tramitat.