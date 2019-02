Els partits polítics valoren la convocatòria de noves eleccions

Els diferents partits politics han valorat l'anunci que ha fet aquest matí Pedro Sánchez sobre la convocatòria d'eleccions generals el 28 d'abril.



ERC creu que convocar eleccions és una "enorme irresponsabilitat" de Sánchez

El diputat d'ERC al Congrés Joan Tardà ha considerat un "error" i una "enorme irresponsabilitat" que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, "hagi plegat veles i s'hagi plegat a l'ofensiva del seu propi partit i de la ultradreta" en un "exercici de ruleta russa". En declaracions a la Ciutat de la Justícia, Tardà ha subratllat que la convocatòria electoral no els fa por, i ha indicat que el que toca ara és guanyar els comicis i "dir al món que només hi ha una sortida: el diàleg, la negociació i contemplar en aquesta negociació un referèndum d'autodeterminació". "Les nostres banderes són l'absolució, la llibertat i l'autodeterminació", ha insistit.



JxCat i PDeCAT volen concórrer a les eleccions del 28-A com una "muralla democràtica i republicana"

JxCat i PDeCAT volen concórrer a les eleccions espanyoles del 28 d'abril com una "muralla democràtica i republicana" que faci front a l'"a por ellos" de l'Estat. En una roda de premsa al Parlament, el portaveu adjunt de JxCat Eduard Pujol ha acusat el president espanyol, Pedro Sánchez, de ser "incapaç" de dur a terme un "diàleg real", i ha constatat que "no es pot governar Espanya sense escoltar Catalunya". Al seu torn, i en un contacte amb la premsa posterior, el president del PDeCAT, David Bonvehí, ha avançat que el partit posarà en marxa la maquinària per decidir com es presenta en aquests comicis. Sigui com sigui, ha assegurat que el PDeCAT serà present tant en les eleccions espanyoles del 28-A com en les municipals i europees del 26-M.



La CUP avisa que l'Estat viurà en "inestabilitat permanent" mentre no reconegui el dret a l'autodeterminació

La diputada de la CUP-CC Natàlia Sànchez ha avisat que l'estat espanyol viurà en "inestabilitat permanent" mentre no reconegui el dret a l'autodeterminació, en referència a la convocatòria d'eleccions per part de Pedro Sánchez. En una entrevista a SER Catalunya, la cupaire ha assegurat que els comicis anticipats són "un símptoma més de la crisi democràtica del règim del '78". D'altra banda, Sànchez ha explicat que l'opció que la CUP es presenti a les eleccions espanyoles del 28 d'abril "no està sobre la taula". "No veiem que la via institucional al Congrés sigui la nostra via de lluita", ha assegurat, encara que després ha afegit que "mai se sap" tot i que "ara no ho és".



Casado diu que el 28 d'abril s'haurà de decidir entre qui "negociï amb Torra o qui lideri el 155"

El president del Partit Popular (PP), Pablo Casado, ha afirmat aquest divendres que el 28 d'abril els espanyols hauran de decidir entre un "un model que negociï amb Torra o un partit que lideri l'aplicació del 155". Després de l'anunci de Pedro Sánchez des de la Moncloa, Casado ha assegurat que si hi ha una convocatòria electoral és "gràcies" al PP, que ha "enganxat" el president espanyol "negociant" amb el president Quim Torra. Casado ha retret al govern socialista haver fet "concessions" com ara acostar els presos a Catalunya, haver acordat la figura d'un relator o "negar-se a dir que no hi haurà indults".



Podem defensa que són la "major garantia" per "frenar la dreta" i establir un "diàleg real" amb Catalunya

La portaveu de Podem, Irene Montero, ha defensat que el vot a la formació lila és el "més útil" per "frenar la dreta", per fer que "el diàleg amb Catalunya sigui una realitat" i per "millorar la vida de les persones" de cara a les eleccions espanyoles del 28 d'abril. El partit liderat per Pablo Iglesias ha afirmat que estan "més que preparats" per afrontar l'avançament electoral i ha assegurat que aspira a ser la "força majoritària entre les forces progressistes". La formació lila ha criticat que el govern de Pedro Sánchez "s'ha revelat dèbil": "El 'no' als pressupostos ha posat en evidència els límits del govern de Sánchez per governar en solitari. Li vam dir i el temps ha demostrat que teníem raó", ha dit Montero en roda de premsa aquest divendres. "El diàleg amb Catalunya està absolutament trencat", ha constatat Montero, que ha dit que Podem és la "major garantia" per "rearticular la convivència amb Catalunya" i "fer fora" la dreta "reaccionària".



Rivera crida a evitar "un govern Frankenstein 2"

El líder de Cs, Albert Rivera, ha celebrat aquest divendres la convocatòria d'eleccions anticipades pel 28 d'abril i ha afirmat que és una oportunitat per construir una majoria alternativa" a la de Sánchez i evitar "un govern Frankensteixn 2" amb les independentistes. "Avui és un bon dia on es torna la veu al poble espanyol després d'una legislatura fallida", ha afirmat en una roda de premsa al Congrés on ha afegit que s'ha "acabat l'escapada de Sánchez" i els espanyols tenen "una gran oportunitat i responsabilitat" a través d'un vot per "decidir el futur del país". Segons Rivera, amb Ciutadans al govern espanyol els independentistes no aconseguiran "ni aigua" i no hi haurà "cap concessió" ni "indult". Tal com ha fet en les últimes jornades Ciutadans ha mantingut oberta la porta de possibles acords post-electorals. No n'ha descartat cap, tampoc amb el PSOE, però ha deixat clar que en cap cas es produiria mentre Pedro Sánchez es mantingui com a secretari general del partit.



Abascal s'apunta el mèrit de la convocatòria electoral i qualifica de nou el govern de Sánchez d'"il·legítim i traïdor"

El líder de Vox, Santiago Abascal, s'ha atribuït aquest divendres el mèrit d'haver forçat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a convocar eleccions anticipades el 28 d'abril. "L'Espanya viva (com anomena el seu moviment) ha derrotat per fi una legislatura infame que va començar amb un govern incapaç i covard, i acaba amb un govern il·legítim i traïdor". "Espanya, un cop més, ha estat més fort que els seus enemics", ha escrit al seu perfil de Twitter, i "el 28 d'abril reconquerirà el seu futur, junts farem història". Abascal acompanya el twit amb un vídeo on es poden veure imatges de Pedro Sánchez contraposades a contrapicats dels líders de la seva formació durant la manifestació del passat diumenge a la plaça Colón de Madrid.