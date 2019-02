May perd una nova votació sobre el seu pla per sortir de la Unió Europea

Els diputats britànics van infligir un nou cop a la primera ministra, Theresa May, en una votació simbòlica sobre la seva estratègia per al Brexit, posant en dubte la seva promesa als líders europeus que pot aconseguir que l'impopular Acord de Retirada sigui aprovat si li garanteixen concessions. La principal moció presentada per demanar a la Cambra dels Comuns que reafirmés el seu suport al seu pla de buscar canvis a l'acord va ser rebutjada per 303 vots en contra i 258 a favor.

Tot i que la votació no força el Govern a canviar d'estratègia, les dades segurament afectaran la confiança dels líders europeus en què May pugui aconseguir el suport del Parlament a un acord revisat. L'últim gir en els dos anys de negociació per abandonar la UE posa de manifest les profundes divisions al Parlament sobre com, o fins i tot si realment el Regne Unit hauria d'abandonar el bloc en el seu major gir polític i comercial en més de 40 anys. Així mateix, augmenta la possibilitat que el Regne Unit abandoni la UE sense acord, un escenari temut per molts empresaris, però també que el Brexit sigui ajornat o potencialment mai es produeixi.

Fins a l'últim minut abans de la votació, els ministres i el líder del seu grup parlamentari van intentar convèncer el grup de partidaris del Brexit a favor d'una ruptura radical amb la UE. Finalment, aquest grup, format per diverses desenes de diputats, va optar per abstenir-se. Després de la simbòlica derrota, un portaveu de May va assegurar que la primera ministra seguirà buscant canvis en l'acord per al Brexit. «El Govern continuarà buscant això amb la UE per garantir que marxarem a temps el 29 de març», va explicar el portaveu. Així mateix, va assenyalar que May pensa que els diputats del seu partit encara volen que negociï l'acord però han votat en contra d'ella perquè estan preocupats per la perspectiva que es tregui de la taula l'opció que no hi hagi acord.

Per la seva banda, el líder de l'oposició, Jeremy Corbyn, va destacar que el resultat de la votació posa de manifest que la primera ministra «no compta amb majoria per al seu curs d'acció». «Això no pot continuar. La primera ministra no pot seguir ignorant el Parlament o seguir endavant cap al 29 de març sense un pla coherent», va defensar.

El líder laborista va insistir que la primera ministra ha de reconèixer que la seva estratègia de negociació ha fracassat i «tornar amb una proposta que pugui realment aconseguir un suport majoritari al Parlament».

La següent data clau en el calendari de la cursa contrarellotge en la qual sembla estar immersa May serà el 27 de febrer, quan la primera ministra ha promès que es farà la següent ronda de votacions. Els diputats que busquen forçar el Govern a que ajorni el Brexit diuen que serà el moment en què faran el pas.

Mentrestant, el ministre d'Exteriors d'Irlanda, Simon Coveney, va insistr en la necessitat que, amb o sense acord, el Brexit no provoqui la tornada d'infraestructures físiques a la frontera entre les Irlandes.