Què perden els catalans amb la convocatòria d'eleccions?

Els pressupostos de Sánchez no van ser aprovats al Congrés. Reuters.

El rebuig als Pressupostos de dimecres passat i la consegüent decisió que ha adoptat Pedro Sánchez d'avançar les eleccions generals, porta amb si la suspensió de diverses mesures que l'Executiu pretenia dur a terme i que afecten la vida diària de molts catalans.

Les decisions que queden paralitzades són les següents:



- Ampliació del permís de paternitat de 5 a 8 setmanes.

- Eliminació del copagament per a pensionistes amb rendes baixes i col·lectius més vulnerables.

- Recuperació del subsidi per a aturats majors de 52 anys.

- Recuperació del conveni especial de persones cuidadores no professionals i l'abonament per part de l'Estat de les seves cotitzacions a la Seguretat Social.

- Increment de la prestació per fill a càrrec de 291 a 341 euros per a famílies en situació de pobresa i a 588 euros per a les famílies en situació de pobresa severa.

- Promoció de la universalització de l'escola entre els 0 i els 3 anys amb la seva inclusió entre les actuacions de les corporacions locals susceptibles de ser catalogades com a inversions financerament sostenibles.

- Inclusió per primera vegada d'una dotació específica per a l'atenció de menors estrangers no acompanyats (MENA).

- Pujada de 2 punts de l'IRPF per a rendes superiors a 130.000 euros anuals i de 4 punts per a bases superiors a 300.000 euros.

- Pujada de 4 punts en l'IRPF a les rendes de l'estalvi superiors a 140.000 euros anuals.

- Tipus mínim del 15% en l'Impost de Societats per a grans empreses i el 18% per a la banca i empreses d'hidrocarburs.

- Reducció del 100% al 95% de l'exempció sobre dividends i plusvàlues en l'Impost de Societats.

- Reducció del tipus de societats del 25% al ??23% per a empreses amb facturació inferior a 1 milió d'euros.

- Baixada de l'IVA per a productes d'higiene femenina al tipus del 4%.

- Baixada de l'IVA per a llibres, diaris i revistes en format electrònic al tipus del 4%.

- Baixada de l'IVA per als serveis veterinaris al tipus del 10%.

- Supressió del caràcter temporal de l'impost sobre el patrimoni i increment de l'1% per a les fortunes de més de 10 milions.

- Gravamen del 15% per als beneficis no distribuïts de les societats cotitzades anònimes d'inversió en el mercat immobiliari (SOCIMI).

- Increment de la tributació del dièsel a 3,8 cèntims per litre per equiparar-lo a la gasolina.

- Bonificació en l'Impost de Societats per a les empreses que incorporin a dones en els seus consells d'administració fins a aconseguir l'equiparació.

- Creació d'un impost a determinats serveis digitals (actualment en període d'esmenes al Congrés).

- Creació d'un impost a les transaccions financeres (actualment en període d'esmenes al Congrés).



D'altra banda, altres mesures que ja han estat aprovades i que han entrat en vigor seguiran vigents malgrat l'avançament dels comicis, com els seguents casos:

- Augment de les pensions de l'1,6% amb caràcter general, que arriba al 3% en el cas de les mínimes i no contributives.

- Augment del 22,3% del Salari Mínim Interprofessional, fins a 900 euros bruts mensuals.

- Pujada del salari dels funcionaris de l'2,25%, més un 0,25% addicional a partir de l'1 de juliol després arribar al creixement previst per 2018.