Sánchez anuncia que les eleccions generals se celebraran el 28 d´abril

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest divendres la convocatòria d'eleccions generals el 28 d'abril, passada la Setmana Santa. Ho ha fet després de presidir un Consell de Ministres extraordinari on ha anunciat la decisió als membres del seu govern i els ha agraït la tasca d'aquests vuit mesos i mig. El president espanyol ja ha comunicat la data al rei Felip VI i el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publicarà el decret de dissolució de les Corts 54 dies abans de la cita electoral. Sánchez ha atribuït la decisió al "bloqueig" de les forces de la dreta a les seves lleis al Congrés dels Diputats i a la caiguda d'uns "pressupostos socials" a mans del PP, Cs, i també de les forces independentistes. Segons Sánchez, ara és la societat qui ha de decidir si fa "passos enrere" o "avança", i si vol un país "on només hi caben" els de la Plaça de Colón o bé "hi cabem tots". Per això ha fet una crida a la "mobilització" de la societat espanyola perquè revalidi a les urnes un govern progressista.

Sánchez ha donat per tancada aquesta etapa assegurant que després del 'no' del Congrés als seus pressupostos no pot governar amb els comptes de Mariano Rajoy i cal "donar la veu als ciutadans". "Espanya ha de continuar avançant i progressant des de la tolerància i el respecte" i "excloent la política de la crispació" i la "cohesió territorial", ha dit, però "sense pressupostos un no pot governar".



No hi ha hagut "pactes ocults"

Ha atribuït també la decisió al "bloqueig" dels partits de la dreta, a qui ha acusat d'haver plantejat un "debat absurd" sobre el seu diàleg amb Catalunya. En aquest sentit, ha assegurat que els independentistes sempre han tingut clar quina era la posició del seu executiu i la seva negativa a pactar més enllà de la Constitució.

Per això ha retret a les formacions de la dreta que no hagin actuat amb la "lleialtat" que ho va fer el PSOE durant el mandat de Rajoy. No hi ha hagut "pactes ocults", ha sentenciat, i sí una aposta pel "diàleg" dins de la llei per resoldre el conflicte, perquè "els espanyols em paguen per resoldre els problemes, no per agreujar-los".

També ha criticat que el PP i Cs plantegin ara un "155 permanent" que "perpetua" el conflicte a Catalunya, i ha contraposat a la seva estratègia per l'entesa dins del marc de la llei a la de la "crispació i l'insult" de les forces de la dreta.



Els independentistes "hauran d'explicar" el seu 'no' als pressupostos

Malgrat que ha centrat el pes de les seves crítiques a les formacions de la dreta, també ha qüestionat la decisió de les forces independentistes de no donar suport als seus comptes. "Nosaltres sempre hem estat on hem estat, i la resta hauran d'explicar perquè han hagut de tombar uns pressupostos que també eren un bon full de ruta social per a Catalunya", ha sentenciat abans de posar en qüestió que no s'han pogut impulsar mesures socials "perquè no es parla d'autodeterminació". "Hem governat i altres hauran d'explicar perquè no hi ha pogut haver una llei d'eutanàsia", ha dit.



Apel·la a la "mobilització"

A preguntes dels periodistes, Sánchez no ha volgut parlar de la possibilitat de reeditar l'acord de la moció de censura amb els independentistes perquè primer cal deixar que "parlin les urnes". "L'important és anar amb humilitat i sentit comú a les urnes i apel·lant a la mobilització no només de l'esquerra, sinó de tota la ciutadania perquè ens estem jugant el futur del nostre país".

Respecte al procés judicial al Tribunal Suprem, que ha coincidit amb aquest final abrupte de la legislatura i que coincidirà també amb la campanya electoral, ha afirmat que "l'important" és "reivindicar la democràcia" fet que implica "que la justícia va per un cantó i la política per un altre". Ara per ara, segons ha apuntat, independentment de si coincideix o no amb el judici la política ha de "superar el bloqueig" i cal "sortir al camp i explicar les raons".



"Treballarem fins l'últim minut de la legislatura"

Sánchez també ha assegurat que malgrat la convocatòria electoral el seu govern "treballarà fins l'últim minut de la legislatura". L'exemple aquest mateix divendres en què aprovarà l'exhumació de les restes del dictador Francisco Franco. En tot cas s'ha acomiadat dels periodistes amb un "espero que ens seguim veient durant molt de temps".



Agraeix la tasca del seu govern

Prèviament el president espanyol ha agraït als seus ministres "la seva feina i compromís d'aquests mesos" per impulsar un govern que tenia com a horitzó "la consolidació del creixement econòmic, la creació d'ocupació digna, la reconstrucció de l'Estat del benestar i reforçar les institucions democràtiques".



Garanteix l'alça de les pensions i el Salari Mínim

Sánchez ha assegurat que malgrat la convocatòria electoral hi ha passos adoptats pel seu executiu que no tenen marxa enrere. En aquest sentit, ha apuntat que malgrat que no hi hagi pressupostos "vull traslladar que la revalorització de les pensions, l'alça del Salari Mínim Interprofessional i l'alça del salari dels treballadors públics estan garantits", perquè "aquest és el compromís del govern d'Espanya i el complirem".