Trump declararà l'estat d'emergència per obtenir fons per construir el mur

El líder de la majoria republicana al Senat dels EUA, Mitch McConnell, va assegurar que el president, Donald Trump, signarà els pressupostos que evitaran un nou tancament administratiu i declararà l'estat d'emergència per obtenir els fons que necessita per a la construcció del mur amb Mèxic. «He tingut l'oportunitat de parlar amb el president Trump i jo diria a tots els meus col·legues que m'ha indicat que està a punt per signar la llei pressupostària. També declararà al mateix temps l'estat d'emergència nacional», va dir McConnell durant la sessió del ple del Senat.

En les darreres setmanes, el mandatari havia insinuat que, en cas de no obtenir del Congrés dels 5.700 milions de dòlars que reclama per construir el mur fronterer, optaria per declarar l'estat d'emergència, quelcom que possibilitaria que fos el Pentàgon el que s'encarregués del projecte.

Paral·lelament, el Govern dels Estats Units va tornar a Mèxic les primeres famílies centreamericanes que van formar part de multitudinàries «caravanes» de sol·licitants d'asil que van arribar al país. Aquest primer grup està format per cinc famílies procedents del Salvador, Hondures i Guatemala.