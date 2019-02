La campanya coincidirà amb Setmana Santa i es constituiran les corts abans de les municipals

La decisió del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, de convocar eleccions el 28 d'abril del 2019 implicarà que la campanya electoral coincideixi amb Setmana Santa i que la constitució de les noves Corts Generals es produeixi en plena campanya dels comicis municipals, autonòmics i europeus del 26 de maig.

El decret de convocatòria de les generals en confirmarà els detalls, però la legislació electoral ja condiciona el calendari. La norma haurà de publicar-se en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el dimarts 5 de març perquè entri en vigor el mateix dia.



Només diputacions permanents

Aquest dia de març, d'aquí a menys d'un mes, es dissoldran les Corts Generals que es van escollir el 26 de juny del 2016 i només continuaran les diputacions permanents de les dues cambres, que són el reflex de la composició dels respectius plens.

Els diputats i els senadors que no formin part d'una diputació permanent, ja sigui com a titulars o com a suplents, perdran la seva condició de parlamentari i el seu aforament.

A més, la Diputació Permanent del Congrés tindrà la capacitat per convalidar decrets llei del Govern espanyol mentre no es renovi la Cambra i es constitueixi un nou ple.

En aquest decret es detallarà també el nombre de diputats i de senadors que s'elegiran a cada província i, en el cas del Congrés, acostuma a haver-hi alguna variació puntual en funció del cens electoral, encara que respectant la xifra global que suma 350 escons.

Així mateix, la normativa confirmarà la durada concreta de la campanya electoral, que arrencarà a les zero hores del divendres 12 d'abril i acabarà a les dotze de la nit del divendres 26. És a dir, es desenvoluparà en plena Setmana Santa, perquè aquest any el 14 d'abril és Diumenge de Rams, el 19 és Divendres Sant i el 22 és Dilluns de Pasqua, festiu a una part d'Espanya i últim dia de l'operació especial de trànsit que s'organitza cada any.

Finalment, el Reial Decret posarà data a la constitució de les noves cambres, que no té una previsió fixa. De tota manera, per tal de poder donar temps a la resolució dels recursos que es presentin, la proclamació oficial de resultats i l'expedició de credencials als nous diputats, sol produir-se uns vint-i-tres dies després de la jornada electoral.

És a dir, es calcula que el Congrés i el Senat es constituiran entre els dies 15 i 23 de maig, en plena campanya de les següents eleccions, les municipals, les autonòmiques i les europees, que es duran a terme el diumenge 26 de maig.

Així, amb l'anunci d'ahir, s'obre un període atípic i dens d'activat electoral.