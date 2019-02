Iceta alerta del risc que «torni» la dreta amb un govern «Francostein»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha fet una crida aquest dissabte a la mobilització de l'electorat progressista de cara al 28-A perquè "no torni" una dreta avui dia més "rabiosa i reaccionària" que mai i que, ha alertat, constituiria un govern "Francostein".

Amb aquesta al·lusió al règim franquista, Iceta ha versionat "el govern Frankenstein", com denomina freqüentment el líder de Ciutadans, Albert Rivera, a l'Executiu de Pedro Sánchez, que afronta la seva última etapa per l'avançament electoral de les generals al 28 d'abril.

Els socialistes catalans han reunit aquest dissabte el seu Consell Nacional per valorar aquesta nova convocatòria electoral, que per a Iceta és una decisió "molt encertada" per part del cap del Govern, Pedro Sánchez, perquè "qualsevol govern que no és capaç d'aprovar els Pressupostos ha de donar la veu a la ciutadania", ha recalcat, en un moment en el qual l'executiu català tampoc ha aconseguit prou suports per presentar els Pressupostos de la Generalitat al Parlament

Iceta ha alertat que, després del veto dels Pressupostos Generals de l'Estat pel "sectarisme" de l'independentisme i el conseqüent avançament electoral, el progressisme s'ha de mobilitzar davant les urnes, perquè, ha afirmat, "si tu no hi vas, ells tornen, i més de dretes que mai".