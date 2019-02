El primer ministre irlandès veu «possible» un acord per al Brexit

El primer ministre d'Irlanda, Leo Varadkar, va considerar que una de les opcions per esquivar l'actual estancament de les negociacions al voltant del Brexit passa per què el Regne Unit demani una pròrroga dels terminis: «No crec que sigui inevitable, però sens dubte és possible». No obstant, va advertir que el que no tindria sentit és aturar el rellotge perquè el Regne Unit no sortís de la UE el 29 de març sense «un objectiu» clar, sense la possibilitat que a mig termini s'aconsegueixi «ratificar un acord» perquè el divorci es consumeix amb totes les garanties necessàries per a ambdues parts. «No crec que a ningú li agradi que aquest estancament o «impàs» o període de purgatori duri mesos i més mesos i més mesos», va assenyalar Varadkar, que va agrair la «solidaritat» dels estats membres de la UE amb Irlanda durant tot aquest procés.



Sortida sense acord

La líder dels diputats del Partit Conservador a la Cambra dels Comuns, Andrea Leadsom, va assegurar ahir que el Regne Unit està preparat per afrontar un escenari de sortida de la Unió Europea sense acord.