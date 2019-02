Pedro Sánchez convoca a votar el 28 d´abril i obre la pugna electoral més incerta

Gairebé vint minuts va trigar ahir Pedro Sánchez a revelar la data de les eleccions generals -el 28 d'abril- en una declaració institucional atípica que es va convertir en el primer míting de precampanya del president del Govern i candidat a la reelecció. Perquè això és el que va durar aquesta declaració que s'esperava breu i solemne i que va acabar sent un discurs polític del president, replet de retrets, entre ells a l'independentisme per impedir els pressupostos «més socials» i abocar la legislatura a un final precipitat. Però també, i sobretot, amb les seves crítiques a la dreta, i amb un advertiment que possiblement repetirà una vegada i una altra d'aquí a la cita amb les urnes.

I és el que ell defensa una Espanya on hi «caben tots» i aquesta és la seva «gran diferència» amb els líders de «la foto de la plaça de Colón», que aposten per una Espanya on «només hi caben ells». En els seus vint minuts de declaració, -després de la qual va acceptar cinc preguntes de la premsa- Sánchez va fer balanç d'aquests gairebé nou mesos al capdavant d'un Executiu nascut de la moció de censura i la legitimitat de la qual, una vegada més, va insistir a defensar.



Beneeix la seva gestió

D'aquesta manera va recalcar que la seva acció de Govern s'ha centrat en tres eixos: el creixement econòmic i d'ocupació, la reconstrucció de l'Estat de benestar i l'enfortiment de les institucions i va fer valdre les tretze lleis i els vint-i-cinc decrets aprovats. Tots ells, va dir, pensant en la «majoria social».

I després del balanç, els retrets. Sánchez va parlar d'una oposició que «no ha atès a raons» i que ha estat «allunyada dels paràmetres del sentit comú i de la moderació».

Sánchez va justificar la seva decisió final d'avançar els comicis en explicar que se li presentava la disjuntiva de continuar governant amb uns pressupostos que no són els seus -són del Govern de Mariano Rajoy- i que «incompleixen les exigències socials» del país o creure que «Espanya no té un minut a perdre i necessita avançar».

«La decisió, com sempre ha estat, està en mans de les espanyoles i els espanyols. Ells i elles decidiran el futur d'Espanya amb el seu vot a les urnes i el que decideixin sempre, sempre sempre serà un gran encert. Gràcies». Amb aquesta frase va finalitzar el cap de l'Executiu i ja candidat a la reelecció l'extensa explicació de la decisió que havia pres.

Tot seguit Sánchez va defensar la data triada finalment -després d'uns dies en què l'Executiu s'ha debatut entre aquest dia i el 14 d'abril- amb la qual va descartar també unir aquests comicis als autonòmics, locals i europeus de maig, perquè va considerar que és «important parlar d'Espanya i no barrejar debats».