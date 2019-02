El PSOE dona el tret de sortida amb l'exhumació de Franco i la fi de la «llei Wert»

El Govern de Pedro Sánchez ha donat el tret de sortida a la campanya electoral aprovant l'exhumació de les restes de Franco i la nova llei d'Educació, que enterra la polèmica llei Wert. Ambdues mesures es van aprovar al Consell de Ministres d'aquest divendres, després que el president anunciés que dona per tancada la legislatura i que posa en marxa els tràmits per celebrar eleccions generals.

Així, ahir, el Govern de l'Estat va fer els últims passos en el procés per exhumar les restes del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, però sense poder garantir que el podrà reinhumar en una ubicació diferent de la triada per la família, que vol enterrar-lo a la cripta de la catedral de l'Almudena.

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la ministra de Justícia, Dolores Delgado, va explicar l'acord amb què es «culmina» el procediment. No obstant això, el procés iniciat a l'agost per exhumar les restes del dictador, i fer-ho en base a dret, no haurà acabat si la família, tal com sembla, es nega a triar una sepultura diferent de la que té a perpetuïtat a la cripta de l'Almudena. El Govern descarta aquest lloc per raons de seguretat i ordre públic, ja que es tracta d'una ubicació molt cèntrica.

Només si els nets de Franco accedissin a enterrar les restes del seu avi en un lloc diferent a l'Almudena, el procediment administratiu es podria donar per culminat. Però aquesta hipòtesi sembla llunyana, si es tenen en compte les declaracions de la família i el seu entorn, que es neguen a acceptar la prohibició que Franco reposi a la cripta de la catedral.

Si passat el termini de 15 dies que l'acord motivat aprovat ahir dona a la família, els nets guarden silenci o no arriben a una entesa sobre una ubicació alternativa, caldrà que el Consell de Ministres es reuneixi de nou per decidir sepultura digna per a les restes del dictador en un lloc que no presenti riscos de seguretat ni d'ordre públic, com sí succeeix, en opinió de l'Executiu, amb la cripta de l'Almudena.

Aquesta decisió definitiva podrà ser recorreguda per la família i altres parts interessades que, amb tota seguretat, demanaran al tribunal mesures cautelars per paralitzar el procés.

La família de Franco recorrerà al Tribunal Suprem l'acord del Consell de Ministres i sol·licitarà «mesures cautelaríssimes», amb l'objectiu d'aconseguir la paralització immediata del procediment.

La Fundació Nacional Francisco Franco i l'Abadia benedictina que custodia la basílica del Valle de los Caídos també recorreran al Suprem, igual que la família. La intenció és presentar aquests recursos abans que vencin els 15 dies que el Govern ha donat a la família perquè triï una ubicació alternativa a l'Almudena per reinhumar les restes del dictador.

El mateix Consell de Ministres ahir també va aprovar el projecte de Llei Orgànica per a la reforma de la Llei Orgànica d'Educació (LOLOE), també coneguda com a «llei Celaá» i que suposava la principal proposta del Govern de Pedro Sánchez en educació, tot i que la convocatòria d'eleccions generals per al 28 d'abril impedirà que el text arribi a prosperar al Congrés dels Diputats.

La ministra d'Educació i Formació Professional, a més de portaveu del Govern, Isabel Celaá, va manifestar la seva esperança que el Congrés almenys pugui aprovar la presa en consideració de la llei. «És la Mesa del Congrés la que ordena els seus treballs, i tant de bo que s'hi arribi a temps», va afirmar en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. A més, va defensar l'aprovació del projecte de llei «per respecte a la gent» que, els últims mesos, ha treballat en l'elaboració del text legislatiu.

«És un projecte molt enriquit per la comunitat educativa i molt recolzat», va exposar Celaá, destacant que s'hi han incorporat aportacions de totes les comunitats autònomes «excepte les governades pel Partit Popular».

Celaá va qualificar aquest projecte de llei com a «imprescindible» pel seu propòsit de derogar completament la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) aprovada pel PP el 2013 amb l'oposició de gran part de la comunitat educativa. «Els efectes de la LOMCE són nocius per al sistema educatiu espanyol», va afirmar la ministra.