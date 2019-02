Tardà diu que «s´haurà de tornar a la resistència» si el 28-A «les coses van malament»

El diputat d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha assegurat aquest dissabte que, si el pròxim 28-A "les coses van malament, s'haurà de tornar a la resistència", i ha lamentat que el president de l'estat espanyol, Pedro Sánchez, hagi posat "en mans de crupiers un escenari que pot ser encara més dificultós del que ja és". "No ens mereixem el tracte que rebem d'una part de l'esquerra espanyola, no ens mereixem que Sánchez hagi decidit anar al Casino i jugar de manera imprudent i sense cap sentit de la responsabilitat històrica", ha afegit. Tardà creu que, amb la convocatòria de noves eleccions, s'ha perdut una nova oportunitat perquè "Sánchez s'ha fet enrere", i ha cedit a l'ultra dreta i a una part dels seus com González o Guerra, "que han dinamitat el diàleg".