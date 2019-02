Tots els partits entren ja en campanya des del minut zero

Els partits no van trigar ni un minut a anar per feina per les eleccions del 28 d'abril, una convocatòria que van celebrar només anunciar-se amb declaracions en les quals ja van llançar els seus primers missatges electorals i van deixar veure els rumbs per on discorreran les pròximes setmanes.

Tal vegada animats pel mateix president del Govern, que abans d'anunciar la data dels comicis ha fet un extens balanç dels seus vuit mesos a la Moncloa, els altres partits van entrar en el combat electoral. Amb totes les ganes del món afronten aquesta cita, la primera del cicle electoral que tindrà als ciutadans tres mesos i mig en «mode míting».

De fet, el president Pedro Sánchez obre aquest cap de setmana la precampanya electoral amb dos grans mítings a Sevilla i Mèrida i el dilluns reunirà l'executiva federal del PSOE en ple per encarar les eleccions.



Partit Popular



Pablo Casado s'arroga el mèrit de l'avançament d'eleccions

El líder del PP, Pablo Casado, continua amb la seva agenda d'aquest cap de setmana, amb sengles actes avui a Saragossa i Osca, però ha afegit també una important cita per al partit dilluns, amb la reunió de la Junta Directiva Nacional, el màxim òrgan entre congressos.

Ni Casado ni el de Ciutadans, Albert Rivera, van amagar la seva satisfacció davant una convocatòria que han reclamat reiteradament gairebé des del mateix dia en què Pedro Sánchez va accedir al Govern. «Estem molt contents», va reconèixer Casado, que veu l'avançament electoral com una victòria del seu partit en haver aconseguit que Sánchez «tiri la tovallola» després d'haver-lo enxampat «negociant» amb els independentistes catalans. I si Catalunya ha posat fi a la legislatura també va donar l'inici a la campanya, almenys dels populars, que plantejaran als votants que triïn entre un govern que «negociï amb Torra o un partit que apliqui el 155».



ciutadans



Albert Rivera destaca la fi de l'escapada de Sánchez

Per al líder de Ciutadans, Albert Rivera, la jornada d'aquest divendres, quan va acabar «l'escapada de Sánchez», es va convertir en un «gran dia» en retornar «la veu al poble espanyol» després d'una legislatura fallida. «Podrem anar finalment a votar un nou president i una nova majoria», va destacar el president de Ciutadans.



podem



Montero es reivindica com el partit «útil» per frenar la dreta

Un altre argument que se sentirà en la campanya serà la necessitat de buscar una majoria suficient per no acabar com el Govern del PSOE, la «feblesa del qual» ha quedat demostrada en aquests vuit mesos, segons Irene Montero.

La número dos de Podem va reivindicar la seva formació com la «més útil» per canviar la vida dels espanyols, frenar la dreta i garantir que el diàleg amb Catalunya sigui una realitat.

Va recalcar a més que Pablo Iglesias és l'únic líder polític al qual no li tremolaran les cames enfront dels «poderosos» i ha assegurat que estan preparats per a les eleccions.



PNB



Aitor Esteban es prepara per ser protagonista i filar prim

També «preparat», i «content», s'ha mostrat el PNB, que afronta el 28 d'abril amb la intenció de ser «protagonista» en la pròxima legislatura, en la qual «caldrà fer molta política i filar molt prim»,va advertr el seu portaveu en el Congrés, Aitor Esteban.



ERC



Tardà afirma que no temen les urnes i defensaran el diàleg

Encara que a ERC van lamentar que Sánchez hagués optat per «plegar veles» davant l'«ofensiva» del seu partit i la dreta, el seu portaveu, Joan Tardà, va assegurar que no temen les urnes i va advertir que s'equivoquen els qui creuen que els catalans renunciaran a l'autodeterminació. Tardà va avançar que el seu partit continuarà defensant la necessitat d'establir un marc de diàleg perquè els catalans puguin exercir el dret a l'autodeterminació, un dret que considera que «es van guanyar» en la jornada del referèndum de l'1-O.



Pdecat



Campuzano lamenta «l'interès electoral de Pedro Sánchez»

El portaveu del PDeCAT al Congrés, Carles Campuzano, va assegurar que el president del Govern, Pedro Sánchez, ha convocat les eleccions del pròxim 28 d'abril «pensant en motius electorals i no en l'interès general».

A més, és la tercera convocatòria d'eleccions a les Corts Generals en menys de quatre anys i «evidencia la greu crisi institucional del Govern espanyol», pel president del PDeCAT, David Bonvehí.



PSOE



Díaz vol una «gran mobilització»

Els partits independentistes són, no obstant això, per a la líder dels socialistes andalusos, Susana Díaz, els culpables de la decisió de Sánchez, a qui va prestar el seu suport i, igual que ell, va demanar una «gran mobilització», així com que es prengui nota del que va passar en els comicis andalusos del passat 2 de desembre.

Entre els líders territorials socialistes, especialment el castellanomanxec Emiliano García Page, s'ha acollit amb satisfacció la data de les generals, per separat de les autonòmiques i municipals del 26 de maig.



partit Popular



Núñez Feijóo no vol una Espanya paralitzada

Per al president de la Xunta de Galicia, el popular Alberto Núñez Feijóo, haurien d'haver coincidit les eleccions, perquè d'aquesta manera Espanya «pot col·lapsar» i no mereix estar «paralitzada fins al cap de l'estiu».

El dirigent gallec creu que Sánchez ha anteposat «una altra vegada» els interessos personals i de partit als dels espanyols. Un missatge que, com tots els anteriors, es repetirà fins al 28 d'abril.