Trump declara l´emergència nacional per la «invasió» a la frontera mexicana

El president dels Estats Units, Donald Trump, va declarar ahir l'estat d'emergència nacional per impedir «la invasió» que està arribant al seu país des de la frontera amb Mèxic i costejar la finalització del mur de separació entre els dos països després de considerar insuficient la partida de 1.375 milions de dòlars aprovada finalment pel Congrés dels Estats Units.

«Signaré una declaració d'emergència, com han fet altres presidents abans que jo per coses menys importants. És una cosa molt important», va declarar Trump. El seu portaveu, Sarah Sanders, ha publicat a Twitter una imatge en la qual es veu el mandatari rubricant el document.

Trump va argumentar que la seva decisió va estar motivada per «aquesta invasió que està vivint Estats Units, per criminals, per traficants de drogues», en una compareixença davant els mitjans a la Casa Blanca, acompanyat de les anomenades «Mares dels Àngels», mares de morts a mans d'immigrants il·legals.



Bateria de denúncies

«És una invasió de drogues, una invasió de bandes criminals, una invasió de gent, i és inacceptable», va afegir, abans de reconèixer que s'exposa a una bateria de denúncies de propietaris i negocis en el cas que el mur afecti terres privades i contractes entre particulars i l'Exèrcit d'Estats Units si arriba a col·laborar en la finalització del mur.

«Signaré quan arribi al Despatx Oval, i ens denunciaran, i arribarà al Tribunal Suprem, i ens denunciaran una altra vegada, i després ens denunciaran», va pronosticar Trump, «i ho intentaran vendre com una derrota. El de sempre». «Jo espero que em demandin. No hauria de passar, però passarà. I, amb una mica de sort, acabaré guanyant, perquè sense frontera no hi ha país que valgui», va afegir Trump.

El cap de l'executiu nord-americà va explicar que traurà els diners de «fons a discreció de l'Exèrcit encara no destinats». «No em vull ficar en detalls», va afegir el mandatari, que va reconèixer que «diversos generals» li van explicar per a què anaven destinats originalment aquests fons. «No puc dir per què, però no em semblava massa important», va afegir.



El Congrés, uns «garrepes»

Sobre el fracàs de la seva negociació amb el Congrés, Trump va defensar que els 1.500 milions de dòlars van ser, al final, una victòria. El president va arribar fins i tot a assegurar que aquesta declaració no era imprescindible, sinó que ha vingut donada per motius d'urgència.

«Recordeu que (el Congrés) no em volia donar ni un dòlar. Eren uns garrepes amb el mur. Podria haver-ho fet per les vies normals, però aquí calia anar ràpid», va explicar Trump, qui tindrà a la seva disposició aproximadament uns 8.000 milions de dòlars per completar el projecte: 3.600 milions del Pentàgon, altres 3.100 procedents de fons desbloquejats gràcies a aquestes competències extraordinàries, i els 1.375 milions del Congrés.

Trump va argumentar que, si bé els nivells d'immigració es troben en mínims històrics, «els números d'entrada segueixen sent enormes», citant «estadístiques de seguretat nacional» que es va negar a precisar.