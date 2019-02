Les víctimies d'ETA retreuen a Casado que les «utilitzi» per fer campanya

La presidenta del Col·lectiu de Víctimes del Terrorisme (Covite), Consuelo Ordóñez, ha retret al líder del PP, Pablo Casado, que les «utilitzi» per fer campanya. En una entrevista a El País, la germana de Gregorio Ordóñez va censurar les analogies que ha realitzat Casado entre l'independentisme i ETA, com assegurar que Pedro Sánchez seguirà negociant amb els independentistes el mateix que l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero va seguir parlant amb ETA malgrat aquest atemptat a Barajas a la T4 el 2006, i li va demanar que deixi de «banalitzar» en barrejar «coses que no tenen res a veure».

Casado va assegurar ahir que no polemitzarà amb les víctimes del terrorisme, però que el que ha dit ho manté: «Jo el que dic, ho mantinc. I no ho mantinc jo, ho mantenen moltes víctimes».

Tot i que va dir que ell no representa a «totes les víctimes», va destacar que «igual» que parla dels aturats pot parlar de les víctimes del terrorisme que li transmeten, segons va dir, que no estan d'acord ni amb l'acostament de presos a les presons del País Basc ni amb que es «reediti aquesta taula de partits amb relator».

Va subratllar que «l'entorn abertzale» ja va dir que la taula de partits amb relator la van «inventar ells molt abans», alhora que va recordar la «semblança de la kale borroka» als carrers de Catalunya amb el que van veure en el seu dia al País Basc amb «els caixers automàtics cremant».

«Tinc dret a dir-ho sense haver d'apel·lar a cap col·lectiu de víctimes en concret i amb absolut respecte perquè no totes pensen igual», va manifestar.