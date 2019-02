Ajornen les presidencials de Nigèria a poques hores de la seva celebració

El president de la comissió electoral de Nigèria, Mahmood Yakubu, va anunciar que les eleccions presidencials i parlamentàries se celebraran el proper 23 de febrer, només unes hores abans que obrissin els col·legis electorals. «Amb la determinació de celebrar unes eleccions lliures i justes la comissió ha arribat a la conclusió que continuar amb les eleccions ja no és viable. Per això, la comissió ha decidit posposar les eleccions presidencials i de l'Assemblea Nacional al dissabte 23 de febrer de 2019», va assenyalar. Així, va explicar que havia estat difícil prendre la decisió però que era «necessària per celebrar unes eleccions pròsperes i per a la consolidació de la nostra democràcia».

En el seu comunicat, Yakubu va revelar que la decisió ha estat adoptada després d'una «acurada revisió de l'aplicació del pla logístic i operacional» i va detallar que les eleccions locals, previstes per al 2 de març, són igualment ajornades al 9 de març. «Això donarà a la comissió l'oportunitat de fer front als desafiaments identificats per mantenir la qualitat de les nostres eleccions», va afegir el president de l'organisme. «La comissió es reunirà amb els actors clau per informar-los d'aquesta situació», va afegir.