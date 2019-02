Corrupció: un fracàs global

La corrupció està contribuint a la crisi de la democràcia i de l'ordre mundial liberal que hem conegut a les darreres dècades i al mateix temps l'auge de líders de tendències autoritàries a tot el món està contribuint a agreujar el problema en fer encallar els esforços per lluitar contra aquesta xacra. Amb aquesta rotunditat es manifesta l'últim Índex de Percepció de la Corrupció (IPC) que realitza cada any l'ONG Transparència Internacional (TI) i que va ser presentat a finals de gener a Berlín. L'ONG, en la seva classificació anual, suspèn el ??? dels ??? països analitzats.

Per a l'elaboració de l'índex, l'organització es nodreix de tretze enquestes i avaluacions realitzades per experts per mesurar la corrupció al sector públic de ??? països i territoris, als quals s'assigna una puntuació que va de ?, corrupció elevada, a ???, transparència elevada.

Segons l'estudi, més de dos terços dels països analitzats obtenen menys de ?? punts, sent la puntuació mitjana de només ?? punts. Des de ????, segons l'ONG, només ?? països han registrat unes millores significatives en les seves respectives puntuacions, entre els quals hi ha Estònia i Costa d'Ivori, mentre que a altres ?? països, entre els quals destaquen Austràlia, Xile i Malta, les puntuacions han empitjorat.

El ????, Dinamarca i Nova Zelanda encapçalen l'índex amb ?? i ?? punts, respectivament, seguits per Finlàndia, Singapur, Suècia i Suïssa, tots amb ?? punts. En el cas d'Espanya, se situa en el lloc número ??, amb ?? punts, un més que el ????, i mantenint-se estable durant els últims tres anys. Per contra, els països on la corrupció està més present són Somàlia, Sudan del Sud, Síria i Corea del Nord, amb ??, ??, ?? i ?? punts, respectivament, relativament a prop de la Veneçuela de Nicolás Maduro, que amb ?? punts ocupa el lloc ??? del món.

Sudan del Sud i Síria, que es troben enmig de llargues guerres, exemplifiquen com els conflictes són un element ideal per a l'auge de la corrupció. El cas de Corea del Nord és paradigmàtic de com als règims dictatorials la corrupció arriba a convertir-se en una activitat empresarial, amb una població adoctrinada en l'obediència a l'autoritat i aïllada del contacte amb el món.

Per regions, Europa Occidental i la Unió Europea, amb ?? punts de mitjana, són les més ben puntuades, mentre que l'Àfrica, amb una mitjana de ?? punts, és la que presenta una pitjor puntuació mitjana, seguida molt de prop per Europa Oriental i Àsia Central, amb ?? punts de mitjana.

Transparència Internacional crida l'atenció sobre el cas dels Estats Units, amb ?? punts el ????, quatre menys que un any abans i que se situen en el seu nivell mínim en els últims set anys, quedant per primera vegada fora dels ?? primers de l'índex. Per part seva, el Brasil cedeix dos punts i se situa al lloc ??, el seu nivell més baix en set anys. Pel que fa a aquest país, l'ONG destaca les promeses d'acabar amb la corrupció del nou president, l'ultra Jair Bolsonaro, que ha deixat clar que governarà amb mà ferma, el que per a l'ONG representa una amenaça per a moltes de les fites democràtiques que ha aconseguit el país.



Debilitat de la democràcia

«La nostra investigació estableix un vincle molt clar entre el fet de comptar amb una democràcia saludable i l'èxit en la lluita contra la corrupció al sector públic», va assenyalar la presidenta de Transparència Internacional, Delia Ferreira Rubio, durant la presentació de l'informe.

«La corrupció té una probabilitat molt més gran de sorgir quan la democràcia es constitueix sobre fonaments febles i, com hem vist a molts països, quan els polítics antidemocràtics i populistes tenen l'oportunitat d'utilitzar-la per al seu benefici».

Per la seva banda, la directora executiva de Transparència Internacional, Patricia Moreira, va incidir que «amb tantes institucions democràtiques amenaçades per líders amb tendències autoritàries o populistes cal seguir treballant per enfortir els mecanismes de control i equilibri i protegir els drets dels ciutadans ». «La corrupció soscava la democràcia i genera un cercle viciós que provoca el deteriorament de les institucions, que progressivament van perdent la seva capacitat de controlar la corrupció», va afegir.



Salut democràtica

Així, l'anàlisi creuat de l'IPC amb les dades relatives a la democràcia revela una relació directa entre la corrupció i la salut democràtica global. Les democràcies caracteritzades com a «plenes» obtenen de mitjana ?? punts, mentre que les etiquetades com a «febles» compten amb una mitjana de ?? punts.

Pel que fa als «règims híbrids», que presenten elements propis dels sistemes autocràtics, tenen ?? punts de mitjana a l'índex, mentre que els règims autocràtics aconsegueixen només ?? punts de mitjana.

Transparència Internacional va posar com a exemple d'aquesta relació entre democràcia i corrupció Hongria i Turquia, les puntuacions dels quals s'han reduït en vuit i nou punts, respectivament, en els últims cinc anys. En aquest temps, va destacar, Turquia va perdre la denominació de «parcialment lliure» i va passar a la categoria d'«absència de llibertat», mentre que Hongria registra la puntuació més baixa en drets polítics des de la caiguda del comunisme el ????.

També retrocedeixen Bulgària, Romania, Grècia i Malta, que, després de l'assassinat de la periodista Daphne Caruana, els escàndols de visats d'or i els Papers de Panamà, ha baixat fins als ?? punts, només quatre menys que Espanya, que treu pitjor nota, per exemple, que Polònia, malgrat la seva deriva judicial.

L'estudi afirma, així, que els països amb major índex de corrupció poden ser llocs perillosos per als opositors polítics, ja que pràcticament tots els països els governs dels quals ordenen o toleren assassinats polítics estan entre els classificats com a altament corruptes.