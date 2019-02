L'excardenal McCarrick és expulsat pel Vaticà per les acusacions d'abusos sexuals

L'exarquebisbe de Washington, l'excardenal Theodore McCarrick, ha estat reduït a l'estat laical, és a dir, expulsat del sacerdoci, després que el juliol passat renunciés al seu títol de cardenal acusat d'abús sexual. Es tracta d'una decisió de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, aprovada pel papa Francesc, per la qual se l'aparta del sacerdoci pels seus delictes.

El comunicat oficial del Vaticà establia que «el Sant Pare va reconèixer la naturalesa definitiva, d'acord amb la llei, d'aquesta decisió, que fa que el cas sigui resolt, és a dir, no subjecte a una nova apel·lació».

A partir d'ara, McCarrick no podrà administrar els sagraments, presentar-se o vestir com un sacerdot ni rebre assignació econòmica per part d'institucions eclesials. La decisió exemplar arriba pocs dies abans de l'inici de la cimera antipederàstia convocada pel Pontífex del 21 al 24 de febrer.

McCarrick porta més de sis mesos reclòs en una cel·la del Vaticà, complint amb la pregària i penitència imposada per Francesc després d'acceptar la seva renúncia com a purpurat. La Congregació que dirigeix el cardenal espanyol Luis Ladaria va obrir una investigació en contra seu pels casos d'abús sexual a diversos nens fa més de 50 anys.

En concret, McCarrick, de 88 anys i exarquebisbe de Washington entre 2000 i 2006, està acusat d'abusar sexualment de tres menors i de diversos seminaristes i joves sacerdots. Al juliol de 2018, McCarrick es va convertir en el primer prelat catòlic en gairebé 100 anys a perdre el títol de cardenal, i ser obligat a abstenir-se del ministeri públic. El Papa el va confinar a viure llavors en un convent de Kansas. El passat 20 de juliol un home va trencar el seu silenci després de 40 anys i va assegurar al diari nord-americà The New York Times que l'excardenal havia abusat d'ell quan era menor d'edat, una situació que presumptament s'havia perllongat durant dues dècades.

McCarrick va ser ordenat cardenal per Joan Pau II i va participar en el conclave d'abril de 2005 en què va ser elegit pontífex Benet XVI.La pèrdua de la porpra per part d'un cardenal només ha tingut un únic precedent a la història de l'Església catòlica, es remunta al 13 de setembre de 1927 i no va tenir relació amb els abusos sexuals: el cardenal Louis Billot havia donat suport al moviment antifeixista i antisemita Action Française, condemnat per Pius XI, i després de ser rebut pel Papa, va deixar el seu càrrec.