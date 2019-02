más madrid Carmena i Errejón aposten per «governar per a tots»

? Fins a 2.000 persones, l'aforament màxim permès, es van reunir ahir a la Nau de Villaverde en el que va ser la posada de llarg de la plataforma Más Madrid, amb Manuela Carmena i Íñigo Errejón donant les gràcies per aquesta aposta pel «govern per a tots». Una hora abans que obrissin les portes de La Nau, la cua de simpatitzants que esperaven donava diverses voltes al lloc i això que s'havia demanat confirmar l'assistència via WhatsApp al canal de Más Madrid.

L'alcaldessa va dir que val la pena continuar, que es tracta de «governar per a tots» i va apel·lar a la solidaritat. Errejón va proposar «un govern de formigues que treballin», que substitueixi les «travetes» entre institucions per la «col·laboració» i va dir no voler perdre temps en definir què és Más Madrid o què són els altres, sinó centrar-se en què es vol fer a la ciutat i a la Comunitat de Madrid.