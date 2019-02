Moren almenys 13 membres de l'EI en un atac de la coalició internacional a Síria

Almenys 13 membres del grup gihadista Estat Islàmic (EI) van morir quan les Forces de Síria Democràtica (FSD), aliança de milícies majoritàriament kurdes, i la coalició internacional liderada pels EUA van repel·lir un atac dels radicals a prop del seu últim enclavament a l'est de Siria. L'Observatori Sirià de Drets Humans va informar que una cèl·lula de l'EI va realitzar l'atac divendres a la nit contra el camp de petroli d'Al Azraq, controlat per les FSD i ubicat a la riba est del riu Eufrates, al seu pas per la província nord-oriental de Deir al Zur. L'atac va ser repel·lit per les milícies kurdes i la coalició va llançar «intensos bombardejos» contra els atacants, va explicar l'ONG en un comunicat, afegint que el nombre de les víctimes mortals podria ser superior. Segons l'Observatori, en aquesta zona al sud-est de la província actuen diverses cèl·lules de l'Estat Islàmic.