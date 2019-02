Moren tres persones en un xoc entre dos vehicles a Madrid

Tres persones van morir divendres a la nit després de xocar frontolateralment dos vehicles a la carretera M-219, dins el terme municipal de Pozuelo del Rey (Madrid). Les víctimes són dos homes de 34 i 44 anys i una dona de 31. Per causes que s'estan investigant, dos turismes van topar frontolateralment en aquesta via d'un carril per sentit i, a causa de la virulència de l'impacte, van quedar destrossats en un camp al costat de la carretera. Com a conseqüència del fort impacte, les tres persones que viatjaven en els cotxes van perdre la vida pràcticament a l'acte. Es tracta del conductor i únic ocupant d'un dels turismes, un home de 44 anys, així com el conductor de l'altre vehicle, un home de 34 anys, i la copilot, una dona de 31 anys. Els facultatius del Summa-112 que es van desplaçar al lloc juntament amb els Bombers únicament van poder certificar les morts.