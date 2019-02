El PSOE guanyaria però la suma de PP, Cs i Vox estaria a prop de la majoria absoluta, segons diverses enquestes

El PSOE guanyaria les eleccions del 28-A però la suma de PP, Cs i Vox estaria a prop de la majoria absoluta, segons les enquestes publicades aquest diumenge, que apunten que tant el partit de Pablo Casado com Units Podem baixarien significativament. Pel que fa als partits independentistes, ERC pujaria i el PDeCAT perdria diversos diputats. Segons 'La Vanguardia', els socialistes obtindrien 119 escons; el PP tindria 97; Cs pujaria fins als 60 diputats; la formació de Pablo Iglesias es quedaria amb 32; Vox entraria amb 16; ERC n'obtindria 11, i el PDeCAT baixaria fins als 6 escons. El sondeig de 'El Periódico' preveu 115-117 diputats per al PSOE; 75-77 per al PP; 44-47 per a Cs; 43-46 per a Vox; 36-39 escons per a Units Podem; 16-17 per a ERC, i 2-3 per al PDeCAT.