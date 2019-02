Les reformes contra el fenomen a Espanya no han funcionat

L'informe de Transparència Internacional dedica una atenció especial a Espanya. Així, l'ONG adverteix que la lleugera millora obtinguda en l'Índex de Percepció de la Corrupció (IPC), que situa l'Estat en la posició ?? entre ???, davant del ?? de l'any passat, demostra que les reformes «no han funcionat» i que el Govern no va llançar la seva esperada estratègia global. La presidenta de TI-Espanya, Silvina Bacigalupo, i el professor Manuel Villoria, del comitè de direcció de TI-Espanya, van constatar durant la presentació de l'informe que la regeneració democràtica promesa per Pedro Sánchez a la moció de censura que el va fer pujar a la Moncloa «no ha estat efectiva» i, de fet, no s'han adoptat mesures substancials en aquests set mesos.

«Esperàvem del Govern una estratègia global contra la corrupció, d'acord amb l'ONU, en la qual tots els partits treballessin en un gran projecte nacional, però res d'això s'ha fet»,va assenyalar el professor Villoria.

Per la seva banda, la presidenta de TI-Espanya va aprofitar la roda de premsa per demanar al Govern una «agenda» per lluitar contra la corrupció i un pla integral amb mesures preventives perquè «focalitzar tot en la sanció» i apostar pel Codi Penal «és un error» perquè «arriba tard i no resol el problema». Mentrestant, el professor Villoria va posar l'accent en l'arribada de partits extremistes i populistes als parlaments autonòmics, quelcom que, segons el seu parer, «no ajuda a acabar amb la corrupció», ja que per a això caldria «més democràcia, no menys, i de més qualitat».



Tendència a la baixa

Encara que a nivell internacional Espanya experimenta aquesta lleu millora, a la UE és el país que més ha caigut, set punts en sis anys (entre ???? i ????), ocupant actualment la posició ?? entre els ?? estats membres.

Villoria va assenyalar que els països de la UE «van millor que Espanya. Tots milloren i nosaltres no aconseguim estar a l'altura, i això vol dir alguna cosa». D'aquesta manera, va destacar que la corrupció impedeix la qualitat democràtica i va deteriorant un país, i aquí va posar l'exemple de «Veneçuela i altres, en situació propera a l'autoritarisme i la dictadura».

Pel que fa a Espanya, Villoria va recordar que la confiança dels espanyols en les institucions ha baixat a «nivells demolidors». De fet, la confiança en el Parlament ha caigut un ??? des de ???? i en els partits polítics ha retrocedit fins al ???. En relació a la inacció del Govern en la lluita contra la corrupció, Villoria va admetre que es necessita «temps i energia» i «d'un any a un altre no es pot canviar», però sí que hi havia dades «per pensar que es milloraria una mica més».

D'aquesta manera, Villoria va dir ser conscient de la «debilitat parlamentària del Govern» i «dels greus problemes» que afronta, com l'aprovació dels pressupostos o el conflicte català, però tot i això, va reiterar que des d'aquesta ONG s'esperava «més capacitat per tirar endavant amb reformes globals i estratègiques i fugir del curt termini». I en aquest escenari, va dir que confia que aquest any s'aprovi alguna norma que protegeixi els denunciants, es reforci la independència de la Fiscalia i del Poder Judicial i hi hagi mitjans suficients per perseguir aquesta xacra.

En la mateixa línia, Bacigalupo va apostar per un reglament que acompanyi la llei de Transparència i «una proposta ambiciosa» recollida en un pla integral de lluita contra la corrupció, «en lloc de petites reformes».



Els escàndols afecten

En la roda de premsa també va intervenir Jesús Sánchez Lambán, membre del comitè de direcció de TI-Espanya, que va posar l'accent en la «dramàtica» baixada de la qualitat democràtica i en l'important descens en l'última dècada de la llibertat d'expressió.

Sánchez Lambán es va referir als múltiples casos de corrupció a Espanya en els últims anys, sobretot a partir de la bombolla urbanística, que encara segueix aflorant, fins al recent «cas Villarejo i les seves múltiples ramificacions». Casos, tots aquests, que han provocat que la legitimitat de les institucions espanyoles es vegi «seriosament danyada», va sentenciar.