Sánchez demana un vot en contra de la «crispació» i a favor de la «política útil»

Pedro Sánchez i Susana Díaz van coincidir en un acte per presentar el candidat a Sevilla. europa press

El secretari general del PSOE i president del Govern, Pedro Sánchez, va avisar la «dreta» d'aquest país, que «ja s'ha afanyat a posar un cordó sanitari al PSOE» de cara a les eleccions generals del proper 28 de abril, que «tant és que ens posin un cordó sanitari», perquè aquest cordó sanitari «l'eliminaran amb el seu vot els espanyols donant una majoria rotunda» als socialistes, en contra de la «crispació» i a favor de la «política útil».

Així ho va proclamar Pedro Sánchez en la intervenció amb la qual es va clausurar l'acte de presentació del candidat socialista a la reelecció a l'Ajuntament de Sevilla, Juan Espadas, que va comptar amb l'assistència d'unes 1.500 persones en un hotel de la capital sevillana, segons càlculs de l'organització, i de la secretària general del PSOE-A, Susana Díaz, entre nombrosos dirigents socialistes.

El president del Govern va assenyalar que els socialistes defensen «una Espanya en la qual cabem tots», en contraposició, segons el seu parer, amb el que pensa la dreta, i va demanar, de cara a les eleccions generals del 28 d'abril i a les locals, autonòmiques i europees del 26 de maig, una «mobilització serena, ferma, determinada, de l'esquerra», de la ciutadania «progressista», i fins i tot de persones «que no ens han votat, però que saben» que el PSOE «representa el sentit comú, la moderació i el progrés».

El president del Govern va dedicar part de la seva intervenció a criticar l'actual Partit Popular que presideix Pablo Casado, un líder que «vol que les pensions es paguin treient el dret a l'avortament de les dones», segons va criticar Sánchez, que va asseverar que «les pensions no s'apugen retallant els drets de ningú, i molt menys de les dones».

El cap de l'Executiu va asseverar que, abans, «retrèiem al PP que arribava tard» al reconeixement de drets «conquerits» amb la «rúbrica» del PSOE, com l'avortament o el matrimoni homosexual, entre altres «tantes lleis i conquestes socials», però almenys el PP «d'abans arribava, tard, malament i arrossegant-se, però arribava». «La diferència entre aquell PP i aquest PP és que ja no vol arribar» i «el que pretén és involucionar quaranta anys al conjunt de la societat espanyola», va asseverar.

En aquest sentit, va insistir a advertir que els partits que «pactin amb la ultradreta no la moderar-an», sinó que aquesta «radicalitzarà tots i cadascun» d'aquests grups que s'aliïn amb ella, i va criticar que el líder de Ciutadans (Cs), Albert Rivera, es defineixi com a liberal: «Aquí, els suposats liberals mercadegen amb els drets de les dones per intentar aconseguir un govern», va emfatitzar sobre això.



Díaz parla de «guirigall»

Per part seva, Díaz va criticar el «guirigall» que, segons el seu parer, està protagonitzant a Andalusia el nou Executiu de PP-A i Ciutadans (Cs), sustentat en una dreta que «s'ha tret la careta a la primera de canvi». L'expresidenta de la Junta va indicar que ella es veu «cada vegada amb més força, ganes i il·lusió».

Fent referència a les properes eleccions generals del 28 d'abril, Díaz va advertir de la necessitat d'evitar que a Espanya passi «el que ja està passant a Andalusia» després dels comicis autonòmics del 2 de desembre, on es veu un «relat» marcat per «tres dretes, dos governs i un guirigall».