La candidata de Trump per ser ambaixadora a l'ONU hi renuncia

Només 24 hores després que el president dels Estats Units, Donald Trump, utilitzés cinc vegades la paraula «invasió» per referir-se a l'arribada d'immigrants indocumentats als Estats Units, la seva candidata a ambaixadora a l'ONU, Heather Nauert, va renunciar al lloc perquè va contractar per cuidar els seus fills una persona que, tot i que tenia permís de residència als Estats Units, no estava autoritzada per treballar al país.

Nauert complia totes i cadascuna de les credencials que Trump demana a les dones del seu equip: és guapa, és rossa, ha sortit a dues sèries de televisió i, el més important, ha estat presentadora del programa matinal Fox and Friends de la cadena de televisió Fox, que el president segueix amb més atenció que els informes de la CIA. En aquest show, Nauert va afirmar, entre altres coses, que els nens immigrants «porten malalties», i va expressar la seva preocupació per la implantació de la xaria a l'estat de Minnesota, on, segons les seves pròpies paraules, «la llei islàmica ho està canviant tot».

Entre 2017 i 2018 Nauert va ser portaveu del Departament d'Estat. Va ser en aquest càrrec quan, el 5 de juny passat, va posar el desembarcament de Normandia com un exemple de la llarga història en les relacions entre els Estats Units i Alemanya.

En tot cas, Nauert havia despertat certes reticències entre els republicans del Senat, que és l'òrgan que havia de confirmar el seu nomenament. Fins ara, el Senat, controlat pels coreligionaris del president, ha donat llum verd a tot el que li ha presentat Trump, però en el cas de Nauert no estava tan clar.