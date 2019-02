Casado convida a triar entre la defensa de la llei o el «caos»

El líder del PP, Pablo Casado, va destacar que el 28 d'abril toca escollir entre l'aposta per la Constitució, la defensa de la llei i la unitat nacional o bé «el caos, la impunitat dels colpistes, els independentistes manant sobre el govern i un president negociant a Pedralbes la destrucció d'Espanya». «Pedro Sánchez ha hagut de convocar eleccions perquè l'hem enxampat venent Espanya als seus enemics», va insistir des de Torrelaguna, on va carregar contra Sánchez per haver negociat amb Quim Torra com si fos el cap d'un estat estranger, «amb un emblema que diu que Espanya és una dictadura» i ocultant un document on es parla de «monarquia franquista i justícia polititzada».

També va destacar que els independentistes són «els més xenòfobs, radicals i racistes», i va assenyalar que Torra és «qui diu que hi ha d'haver una confrontació civil com a Eslovènia, que vol que entrin els tancs a la Diagonal i que justifica que apallissin dones per treure llaços grocs». «Que valida que etiquetin les cases dels nostres afiliats, com els nazis. Aquesta gent és amb la que estava pactant Sánchez a Pedralbes i l'hem enxampat», va insistir.

Casado va destacar que el PP va aconseguir aturar Juan José Ibarretxe i també Carles Puigdemont, i ara ho ha aconseguit també amb Quim Torra des de l'oposició. Va mostrar el seu «orgull d'haver salvat Espanya per tercera vegada», per molt que Sánchez, va dir, ara intenti ocultar-lo. «Però ningú s'h0 empassa, perquè els espanyols l'hem vist venent Espanya», va reblar. «Si no volem més Sánchez, més comunistes i que Torra governi de facto, anem tots a votar el 28-A», va demanar.

Va explicar que per al PP és tan important la capital, amb els seus milions d'habitants, com l'últim municipi de la Serralada Nord. «La Comunitat de Madrid és símbol del millor del PP. Quan hem governat hem demostrat que els municipis són igual d'importants que la capital», va dir.