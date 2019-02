Ciutadans aprova no pactar amb el PSOE després de les eleccions del 28-A

El comitè executiu permanent de Ciutadans ha aprovat aquest dilluns no pactar amb els socialistes després de les eleccions espanyoles del 28 d'abril. El secretari general de la formació taronja, José Manuel Villegas, ha explicat en la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiva que "s'ha ratificat el criteri de que Ciutadans no pactarà ni amb el PSOE ni amb Pedro Sánchez" per configurar un futur govern de l'Estat.

El número dos de Cs ha argumentat que el president del govern espanyol "se n'ha d'anar a l'oposició" pels seus "intents de pactar amb els separatistes" i després de governar gràcies al suport de l'independentisme. "Cap vot que vagi a Cs servirà perquè Sánchez segueixi com a president del govern [espanyol]", ha insistit Villegas.