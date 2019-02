Cúcuta s'omple d'ajuda per a Veneçuela sense poder travessar la frontera

El tercer dels avions militars de càrrega amb ajuda humanitària per als veneçolans va arribar ahir a la fronterera ciutat colombiana de Cúcuta, on s'apilen els aliments i medicaments amb la incertesa sobre com i on es distribuiran els recursos. La càrrega de les aeronaus provenen d'una base de la Força Aèria dels Estats Units i un funcionari va assegurar que ascendeixen a més de 200 tones. Posteriorment l'ajuda va ser traslladada fins al centre d'apilament, situat al pont binacional Tienditas, segons va explicar la Unitat Nacional per a la Gestió del Risc de Desastres de Colòmbia.

Aquest és el segon enviament a gran escala dels Estats Units destinat als veneçolans, molts amb escàs accés als aliments i medicaments, des que el líder opositor Juan Guaidó es va declarar president «encarregat». A hores d'ara encara no està clar si Nicolás Maduro permetrà entrar aquests subministraments a territori veneçolà, ja que va negar que la nació petroliera estigui en crisi i va qualificar l'ajuda humanitària com un «espectacle orquestrat» pels nord-amercians.

D'altra banda, el banc rus Gazprombank ha ordenat bloquejar els comptes de l'empresa petroliera estatal veneçolana, PDVSA, per a evitar una possible sanció dels Estats Units, que han prohibit fer qualsevol mena de transacció amb les empreses estatals de Veneçuela. Entitats nord-americanes han interromput les seves relacions amb PDVSA d'ençà que Washington va anunciar les sancions el passat 28 de gener, però el fet que ho faci un banc alineat amb l'Estat rus podria ser significatiu, ja que Rússia és un dels països clau que defensen el Govern del president Nicolás Maduro a escala internacional.

Paral·lelament, una delegació del Partit Popular va iniciar un viatge a Veneçuela per reunir-se amb Juan Guaidó, una inivtació realitzada per Francisco Sucre en nom del propi Guaidó. Encapçalada pel vicepresident del Grup PPE i portaveu de la delegació espanyola del PP al Parlament Europeu, Esteban González, la delegació està formada per altres membres del Grup PPE.