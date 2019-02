Indignació entre les famílies espanyoles que esperen a Kíev amb els seus nadons

Una desena de famílies espanyoles que estan esperant que es reconegui la paternitat dels seus nadons nascuts per gestació subrogada a Ucraïna han rebut amb ràbia i impotència la decisió d'anul·lar la instrucció per la qual s'obria la porta a la inscripció dels menors amb una prova d'ADN. «El Govern espanyol està jugant amb les famílies, deixant-nos desemparats i utilitzant-nos per enviar un missatge negatiu a altres parelles espanyoles que estiguin considerant la gestació subrogada», va explicar Ana Reyes Rodríguez, que va arribar a Kíev al costat del seu marit el desembre pa

L'anul·lació per part del Ministeri de Justícia d'Espanya va arribar un dia després que s'emetés una instrucció per la qual els registres consulars d'Espanya a tot el món podien acceptar una prova d'ADN com a garant de la paternitat o maternitat d'un dels progenitors espanyols. Precisament, aquesta mesura substitueix la normativa per la qual s'exigeix una sentència prèvia de filiació del menor, un tràmit que fins ara les famílies no han pogut fer a Ucraïna. Les famílies es consideren víctimes de canvis de criteri i retards administratius, al que cal sumar les dificultats econòmiques que viuen per la dilació del procés.

«Només volem inscriure els nostres nadons i tornar a Espanya amb ells», afirma Amador, qui després de dos mesos d'espera a Ucraïna reconeix haver perdut el seu lloc de treball. La seva dona, Maria Gil, va volar ahir de tornada a Espanya «sense la meva nena, a qui no podré tornar a veure en diverses setmanes; tinc el cor trencat», explica mentre no aparta la mirada de Daniella, de dos mesos.

Per part seva, el Ministeri d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació intentarà buscar «la millor solució possible» per a les famílies espanyoles que es troben a Ucraïna per tenir nadons per gestació subrogada. Segons va informar Exteriors, l'Ambaixada d'Espanya a Kíev està fent gestions amb les autoritats ucraïneses per estudiar les «alternatives existents» de registre, i atendrà «de manera individualitzada» les famílies espanyoles que es troben al país per informar-les sobre la legislació vigent i les possibilitats legals.

Després de la rectificació de Justícia, el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació recorda que els cònsols i encarregats dels Assumptes Consulars estan subjectes al contingut de les Instruccions de la DGRN, a la normativa sobre Registre Civil ia la Llei sobre Tècniques de Reproducció Humana Assistida de 2006, «sense deixar de donar solució a les situacions de fet que s'hagin creat, tenint en compte l'interès superior del menor».

Malgrat el conflicte, el Govern assegura que té «l'obligació de protegir els drets de les mares biològiques involucrades en aquest procés, independentment de la seva nacionalitat, així com de protegir l'interès del menor».