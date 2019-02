Un jove de 25 anys mor en rebre un tret en un domicili particular de Toledo

Un jove de 25 anys va morir a Sonseca (Toledo) després de rebre un tret d'escopeta en un domicili particular de l'avinguda de los Reyes Católicos d'aquesta localitat. El succés va tenir lloc poc després de les dotze de la nit, moment en què familiars i amics que es trobaven amb el jove van avisar al telèfon d'emergències 112 i van traslladar la víctima, que encara estava viva, en un vehicle particular fins a l'hospital Virgen de la Salud de Toledo. No obstant això, quan van arribar al centre hospitalari el ferit ja havia mort. La Guàrdia Civil es va fer càrrec de les investigacions.