May i Juncker es tornaran a reunir per desencallar el Brexit

La primera ministra britànica, Theresa May, mantindrà converses sobre el Brexit amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, la setmana que ve, segons va informar el seu Gabine. La reunió es produirà després de la estrepitosa derrota de May al Parlament, fet que ha estat interpretat com una mostra de la seva falta de força a l'hora de negociar amb la UE. L'oficina de la primera ministra no va proporcionar una data exacta de la reunió, però va afirmar que May té programat parlar amb el líder de cadascun dels països membres de la UE en els propers dies. Avui, el secretari britànic pel Brexit, Steve Barclay, es reunirà amb el cap de negociacions de la UE, Michel Barnier.

Demà, el fiscal general britànic, Geoffrey Cox, oferirà un discurs en el qual anunciarà els canvis necessaris per eliminar el risc que el Regne Unit quedi atrapat en el «backstop» d'Irlanda del Nord de manera indefinida. May va escriure una carta als seus companys que s'oposen al seu pla de sortida de la UE.