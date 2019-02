El Papa troba «responsable» la cimera contra la pederàstia

El Papa va definir la cimera anti-pederàstia, que reunirà des de dijous a diumenge al Vaticà els responsables de les Conferències Episcopals de tot el món per tallar el problema dels abusos sexuals en el si de l'Església catòlica, com «un acte de forta responsabilitat pastoral davant d'un desafiament urgent».

Francesc va reconèixer que «és fàcil relliscar sense adonar-se» i per això va instar a no deixar-se caure en la idolatria que substitueix Déu per un ídol. Per això, va instar els fidels a reflexionar sobre el sentit profund de tenir fe que significa posar-se «del costat del que no efímer sinó del que dura per a la vida eterna». Francesc va fer aquestes consideracions després del prec de l'Àngelus a la plaça de Sant Pere.