Un policia en segona activitat increpa Ábalos en un pub de Mèrida

Un agent de la Policia Nacional en segona activitat -juntament amb un grup de persones- va increpar durant la nit de divendres en un pub de Mèrida (Badajoz) el ministre de Foment, José Luis Ábalos, que es trobava a la capital extremenya per participar al dia següent en una conferència política autonòmica del PSOE. El secretari d'Organització del PSOE havia arribat al local -acompanyat per part del seu equip més proper- després d'haver sopat en un restaurant proper al local, situat al centre de la localitat. Quan es trobava dins de l'establiment i prop de la barra per demanar una copa, l'agent es va acostar i el va increpar qualificant-lo de «roig».

En aquest moment, l'equip de seguretat del ministre es va veure obligat a intervenir i va demanar la identificació al grup de persones que estava insultant Ábalos, entre els quals hi havia l'agent en segona activitat. En aquell moment, el policia va mostrar la seva placa. L'agent fa quatre anys que està en segona activitat i sense fer cap feina ni tampoc acudir a comissaria. Pel que sembla, segons testimonis presencials, es trobava amb alguns símptomes d'embriaguesa. Com a conseqüència de la tensió que es va desencadenar dins del local, el ministre va abandonar-lo ràpidament, on el grup de persones continuava increpant-lo.