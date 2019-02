Sánchez apel·la a l'Espanya «sensata» per evitar un govern d'extrema dreta

El president del Govern, Pedro Sánchez, va voler no només apel·lar a l'esquerra, sinó que es va dirigir a l'Espanya «moderada i sensata» per evitar un govern d'extrema dreta. «Si no hi ha mobilització, l'abstenció pot donar el triomf a l'extremisme i als posicionaments més ultres i fer retrocedir el país 40 anys», va advertir a Mèrida. Sánchez va carregar contra el PP de Pablo Casado per les seves declaracions sobre l'avortament i també s va referit a la imatge de populars, Cs i Vox a la plaça de Colón, que representa «la involució, una fotografia que va contra la història». Va insistir que el passat «no pot ser el futur de cap societat», tot i que va assegurar que el PSOE se sent «molt orgullós de la seva història». «Altres hauran d'explicar-la», va etzibar.

Durant l'acte de cloenda de la conferència autonòmica del PSOE d'Extremadura, Sánchez va constatar que al PP no li molesta com governen els socialistes, sinó que ho facin. Es va mostrar preocupat pel desig de Casado de tornar a la llei de l'avortament de 1985, i va advertir que les pensions «no es garanteixen retallant els drets de ningú». Segons va dir, fins ara els populars «arribaven tard» als diferents avenços socials com la llei de matrimoni del mateix sexe o l'avortament, però ara «ja ni arriben i volen retrocedir 40 anys enrere».

«Estan que si es funden o es refunden, i mentrestant es fonen amb la ultradreta», va avisar. En aquest punt, va criticar que ja divendres es parlés d'un «cordó sanitari» contra el PSOE. «Amb la mateixa corda que fan aquest cordó es lliguen a la ultradreta», va insistir.

Sánchez va reivindicar que en vuit mesos de govern, el PSOE ha fet més per la justícia social que el PP en set anys, i es va mostrar convençut que els espanyols ho confirmaran amb el seu vot el 28-A, amb una Espanya «progressista, moderada i sensata que dona l'esquena a la crispació, a l'enfrontament i a la confrontació». «Una Espanya que fa política per unir els espanyols, no per enfrontar-los», va reblar. També va reiterar que un no és més patriota per cridar «Visca Espanya», sinó per treballar cada dia perquè a l'Estat s'hi visqui millor.

Per la seva part, la vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, va afirmar que «cal continuar parlant amb Catalunya de sortides polítiques i tothom hi ha d'ajudar», inclosa l'oposició, tot i que va advertir que el seu executiu no acceptarà l'autodeterminació. En una entrevista a La Vanguardia, va assegurar que el document amb 21 demandes de la Generalitat «mai» va estar en les converses entre els dos governs.



«Espai central»

Carmen Calvo també va assenyalar que el PSOE «torna a ocupar l'espai central» a Espanya i encarna esperança, davant els partits que van convocar la manifestació de Madrid, marxa que va titllar d'involució democràtica i regressió històrica.

Sobre la possibilitat que s'exhumi el cadàver de Francisco Franco abans de les eleccions, va contestar que el secretari d'Estat del Vaticà, Pietro Parolin, li va escriure el dijous «dient que està a favor que s'exhumin les restes de Franco i que això ho ha de fer l'autoritat competent». «Ho diu literalment. I l'autoritat competent és el Govern», va explicar Calvo, així com va assegurar que el Govern ha fet el que considerava i que el Tribunal Suprem pot prendre decisions.