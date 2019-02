Gibraltar acusa Espanya de fer perillar la seguretat a l'Estret

El Govern de Gibraltar va emetre un dur comunicat en què acusa Espanya de posar en perill la seguretat a l'estret de Gibraltar amb «provocacions sense sentit» i «accions estúpides i quixotesques», en al·lusió a l'incident amb el patruller Tornado d'aquest cap de setmana. Encara que el Regne Unit va explicar que el Tornado no va arribar a fer una «incursió» en el que considera «aigües territorials britàniques de Gibraltar» -i Espanya considera aigües espanyoles-, el Govern de Fabian Picardo sí que considera que l'embarcació va protagonitzar una «incursió il·legal» en ordenar a dos vaixells mercants que sortissin de la zona, al·legant que es tractava d'aigües espanyoles.

Per al Govern del Penyal, el que va fer el vaixell espanyol per plantejar una posició «política» sobre aquestes aigües va ser un «intent amateur de fanfarroneria» que pot no ser una «amenaça a la sobirania» britànica, però sí un «clar desafiament» i «indiscutiblement una violació de la Convenció de Nacions Unides sobre Dret del Mar».