El Laborisme perd set diputats per l'estratègia de Corbyn amb el Brexit

Els diputats del Partit Laborista britànic Chuka Umunna, Luciana Berger, Chris Leslie, Angela Smith, Mike Gapes, Gavin Shuker i Ann Coffey van anunciar que abandonen la formació política per les seves diferències amb el líder laborista, Jeremy Corbyn, en ple debat sobre l'estratègia a seguir en el procés per a la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Els set diputats van presentar el seu nou grup parlamentari i van justificar la seva sortida del Laborisme pel seu rebuig a l'estratègia de Corbyn amb el Brexit, especialment per negar-se a donar suport a un segon referèndum, i per entendre que seria «irresponsable» donar suport a Corbyn com a primer ministre per la seva posició en temes internacionals i pel que fa a l'OTAN.

En una compareixença davant la premsa, l'exdiputada laborista Luciana Berger va anunciar que els parlamentaris han presentat la seva renúncia al Partit Laborista. «Des d'avui tots seiem al Parlament com un nou grup independent de parlamentaris», va explicar Berger, que va justificar la seva sortida del Partit Laborista en el fet que considera que no pot continuar en una formació «institucionalment antisemita», mentre que el diputat Chris Leslie va denunciar que el partit ha estat segrestat per «la maquinària d'esquerra».

Per la seva banda, el diputat Chuka Ummunna va destacar que els partits actuals són part del problema i no de la solució al Regne Unit. «És el moment en què abandonem la política antiga», va explicar, tot afegint que el Regne Unit necessita un partit polític «preparat per l'aquí i l'ara» i va destacar que el «primer pas ha de ser abandonar la política tribal».

Després de conèixer la sortida dels set parlamentaris, el líder laborista es va declarar «decebut» per la seva decisió i va lamentar que no es vegin capaços de seguir defensant les polítiques laboristes, que «van inspirar milions de persones a les últimes eleccions».

Per altra banda, el número dos del Govern del Regne Unit, David Lidington, va admetre que «reobrir» el Tractat de Retirada amb la Unió Europea serà «molt difícil», encara que va considerar «molt útils» les converses que s'han desenvolupat en els darrers dies entre les dues parts.



Renegociació de l'acord

Londres aspira a renegociar l'acord que ja havia pactat amb els Vint-i-set l'Executiu de Theresa May, després que el pacte actual rebés un rebuig aclaparador a la Cambra dels Comuns. No obstant això, les principals autoritats europees han rebutjat reobrir el text.

«Reobrir el Tractat de Retirada serà molt difícil», va admetre Lidington, que la setmana passada va visitar Brussel·les. Del seu recent viatge, va concloure que hi ha «molt més que trucades de cortesia», fet pel qual no va descartar trencar l'actual estancament. «Va ser una discussió molt útil sobre política, tant dins del Regne Unit com per als Vint-i-set, i hem parlat sobre què es pot fer», va assenyalar el número dos de May.