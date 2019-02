Sánchez no descarta pactar amb els independentistes després de les generals

El president del Govern, Pedro Sánchez, veu l'independentisme amb «pànic» a dialogar perquè no vol admetre davant els elements del sobiranisme més radicals que els han «mentit» en fer-los creure que la independència és possible quan en realitat no tenen més sortida que «tornar a la senda constitucional». No obstant això, va explicar en una entrevista a RTVE que els sobiranistes romanen encara «bloquejats» davant la tessitura d'assumir aquesta realitat, com demostra, en opinió de Sánchez, el famós tuit del diputat d'ERC Gabriel Rufián sobre les «155 monedes de plata» quan va saber que l'expresident Carles Puigdemont es disposava a convocar eleccions per evitar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya. Malgrat això i malgrat que els independentistes van tombar el projecte de pressupostos de Sánchez posant fi així a la legislatura, el president del Govern no els va vetar de cara als futurs pactes postelectorals després dels comicis del 28 d'abril, com tampoc va vetar cap altra força.

Sánchez va criticar en canvi PP i Ciutadans per establir un cordó sanitari al voltant de la seva figura, avançant que no pactaran amb el PSOE. Això reflecteix, segons la seva opinió, com aquestes formacions tenen una visió «excloent», mentre que ell defensa que els propers comicis han de servir per «unir els espanyols».

En aquest sentit, el Comitè Executiu de Ciutadans va determinar, en una decisió unànime, que el partit no arribarà a un acord de govern ni amb Pedro Sánchez ni amb el PSOE després de les eleccions generals del 28 d'abril perquè considera que els socialistes han de passar a l'oposició. Així ho va comunicar el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, que considera que aquests comicis estaran marcats per dues circumstàncies: el «cop d'Estat» del 2017 des de la Generalitat de Catalunya i la decisió del president del Govern de «dialogar i pactar» amb els partits independentistes que «han intentat trencar el país».

Sobre la possibilitat de pactar amb el PSOE si, en el període de negociacions, Sánchez accedís a apartar-se, el dirigent taronja va afirmar que ara com ara «Sánchez és el PSOE i el PSOE és Sánchez», i que la millor manera que aquest partit canviï és «estant a l'oposició».

El secretari d'Organització del PSOE i ministre de Foment, José Luis Ábalos, va defensar que a Ciutadans «li costa menys pactar amb extremistes de dreta que amb els socialdemòcrates», en referència a l'acord amb el PP i Vox a Andalusia.

Els socialistes van manifestar que la postura de Ciutadans de dir que no a Sánchez i sí a Vox és «una mica estranya en el context europeu» en referència al cordó sanitari a l'extrema dreta que existeix a altres països i al qual apel·la ara el candidat de Cs a l'Alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, exprimer ministre francès.

Per part seva, el líder del PP, Pablo Casado, va assegurar que els senadors del Grup Popular seran els que aplicaran l'article 155 de la Constitució a Catalunya i, davant les eleccions generals que se celebraran el 28 d'abril, va demanar agrupar el vot útil en el PP per executar aquest precepte constitucional en tota la seva extensió. Segons va destacar, cal deixar clar en campanya que els senadors del seu partit seran els de «la recuperació de la dignitat, la llibertat i la Constitució a Catalunya».