Veneçuela no permet a un grup d'europarlamentaris espanyols entrar al país

El vicepresident primer del Grup PPE i portaveu de la delegació espanyola del PP al Parlament Europeu, Esteban González Pons, va exigira la Unió Europea que es retiri del grup de contacte que impulsava per intentar facilitar el diàleg entre el Govern de Nicolás Maduro i l'oposició veneçolana, després que quatre eurodiputats, inclòs ell, fossin expulsats quan pretenien entrar al país. González Pons va destacar que el ministre d'Afers Estrangers veneçolà, Jorge Arreaza, a qui va qualificar de «canceller fake», «ha de ser sancionat per la UE» i va demanar que no se li permeti l'entrada a la UE i que se li confisquin els seus béns.

Com a resposta, els ministres d'Afers Estrangers de la Unió Europea van lamentar la decisió del Govern de Nicolás Maduro de vetar l'entrada d'una delegació del grup del Partit Popular Europeu a Caracas però van defensar la tasca del grup de contacte internacional, la creació del qual també va reclamar la institució. «Durant la reunió amb els ministres, hem discutit el cas i ho hem lamentat, però no hem discutit la possibilitat que la UE interrompi el treball del grup de contacte internacional», va explicar l'Alta Representant de Política Exterior i de Seguretat Comuna de la UE, Federica Mogherini.

En aquest sentit, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Josep Borrell, va considerar «desproporcionat» que Espanya i la resta de la Unió Europea prenguin mesures per trencar les relacions diplomàtiques amb Veneçuela en represàlia per que el règim de Maduro no permetés diumenge l'entrada d'un grup d'eurodiputats del Partit Popular Europeu. Borrell va destacar que «naturalment» Espanya condemna el veto als parlamentaris i va recordar que des del seu Ministeri s'han fet gestions per intentar «facilitar» la seva entrada al país.

Per altra banda, el vicepresident de Planificació de Veneçuela, Ricardo Menéndez, va explicar que en els últims tres anys s'han comptabilitzat un total de 33.500 milions d'euros en pèrdues directes en producció de béns i serveis i en l'activitat petroliera «a causa de les sancions econòmiques».